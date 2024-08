Evercore ISI věří Amazonu a Googlu, zajímavé jsou ale i menší firmy využívající AI

Mark Mahaney z ISI podle svých slov nyní s klienty nejvíce probírá to, které z akcií velkých technologických firem jsou nyní nejvíce vzdáleny své hodnotě a co by jejich ceny mělo k této hodnotě posunout. Podle jeho názoru se to nejvíce týká akcií Amazonu a pak Googlu.



U Amazonu se nyní lze ptát na řadu otázek včetně vývoje marží, nicméně podle Mahaneyho je základ podnikání této firmy stále silný. Obrat k lepšímu se dá čekat jak u reklamy, tak u AWS. Určitá slabost spotřebitelských výdajů, která se může projevovat i na tržbách firem typu , je podle CNBC podle některých názorů připisována olympiádě. Mahaney ale takovému vysvětlení nevěří, u zmíněné slabosti podle něj zatím není jasné, zde jde jen o přechodný jev, nebo zda je jeho povaha dlouhodobější. On sám nyní tíhne k tomu, že jde jen o „letní bouřku“.



Pokud by slabší spotřebitelské výdaje byly skutečně jen přechodným jevem, tituly, jako je a cyklické akcie, by po své korekci byly podle experta atraktivní investicí. Jak bylo zmíněno, tou by podle něj mohl být i Google. K němu uvedl, že zde hraje roli „produktový cyklus a lidé podceňují, jak dobrý jeho nový vyhledávací produkt je.“ Obavy pak u Amazonu i Googlu může budit jejich citlivost na ekonomický cyklus a významným tématem jsou nyní i investice. Řada technologických firem včetně těchto dvou je totiž výrazně navyšuje, a to budí otázky ohledně budoucí návratnosti těchto výdajů.



Mahaney se domnívá, že návratnost investic podnikaných v oblasti umělé inteligence bude dostatečná. Zmínil v této souvislosti společnost Meta, která podle něj může sloužit jako ukázka dobře provedených investic do umělé inteligence, které se skutečně projevují na chodu firmy a jejích výsledcích. Podle experta to může platit zejména u společností, jejichž podnikání se točí kolem internetového obsahu. Dobrou cestou se pak nyní u těchto investic vydává i Google.



Mahaney se tedy domnívá, že někdy za rok mohou investoři jasně vnímat přínosy velkých investic do umělé inteligence. Do té doby se ale může spekulovat o tom, zda návratnost těchto výdajů bude skutečně dostatečná. Meta je pak podle něj atraktivní, protože je dobrou sázkou na využití umělé inteligence. Pozitivně vidí expert i globální poptávku po službách této firmy.



Zajímavé nejsou ale pouze velké technologické firmy, Mahaney zmínil například i Duolingo, které využívá umělou inteligenci pro zlepšování svých programů výuky jazyků. „Lidé jsou nyní fixovaní na infrastrukturu a čipy a uniká jim, že umělá inteligence je již využívána u konkrétních spotřebitelských služeb,“ uvedl expert.



Zdroj: CNBC