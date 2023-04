Akcie nemají na čem stavět, sentiment drolí zprávy z ekonomiky i firem

Na další nerozhodný výsledek Wall Street navazuje tentokrát Evropa poklesem. Index DAX padá o 0,7 pct; zbytek kontinentu je na tom o něco lépe, ale rovněž v červené. Peníze se přesouvají do dluhopisů, jejichž výnosy tak o pár bazických bodů klesají. Eurodolar se od včerejška posunul jen nepatrně vzhůru. Koruna slábne směrem k 23,50 za euro.



Na sentiment investorů doléhá hned několik faktorů. Patří sem průběžné ujišťování od centrálních bankéřů, že úrokové sazby dál porostou. V případě ECB se dostal ke slovu jeden z největších jestřábů, Klaas Knot, který jednak podpořil očekávané zvýšení sazeb v květnu, ale nadto mluvil o možnosti zvedat sazby dál i v červnu a červenci. Na debatu o přestávce je podle něj příliš brzy.



Béžová kniha Fedu ukázala, že americká ekonomika poslední měsíc zastavila při pomalejší inflaci a zhoršeném přístupu k úvěrům. Ačkoli některá poslední data byla povzbudivá, toto hodnocení se naopak přidává na negativní stranu. Sice podporuje očekávání, že Fed bude muset zvolit podpůrnější politiku, jenže tomu se bankéři brání, jak ukazuje i poslední komentář Johna Williamse.



Série nových komentářů z Fedu nás čeká dnes večer. Krom toho vyjdou data, která se zapojí do mozaiky signálů o aktuální kondici ekonomiky. Index aktivity filadelfského Fedu se má podle konsensu jen lehce zlepšit a zůstat výrazně v záporu. Obdobný index z newyorské oblasti však překvapil výrazným skokem do plusu, takže šance na dobrá čísla tu je. Dále to budou týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti. Ty postupně stoupají a potvrzení vzestupného trendu by podle nás bylo nepříjemným překvapením. Zatím se však nesetkávají s velkou tržní pozorností.



Firemní zprávy stále nejsou tím, co by investory dokázalo pozitivně naladit. po včerejších výsledcích padá, když jí klesla zisková marže a výsledky nedosáhly na odhady. Firma "investuje" do svého tržního podílu srážením cen, což má ještě pokračovat, trh na to však neslyší. Varování pak přišlo z technologického sektoru, a to v podobě horšího výhledu pro tržby od TSMC. Přidal se , podle nějž zůstane poptávka slabá.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:28 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4972 0.3433 23.5207 23.4121 CZK/USD 21.4420 0.3158 21.4505 21.3500 HUF/EUR 379.0217 0.1171 380.3253 378.3263 PLN/EUR 4.6064 -0.2645 4.6225 4.6054

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5446 0.0085 7.5583 7.5386 JPY/EUR 147.7250 0.1695 147.8140 147.2945 JPY/USD 134.8020 0.1307 134.8640 134.3895

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8818 0.1101 0.8828 0.8805 CHF/EUR 0.9822 -0.1489 0.9830 0.9817 NOK/EUR 11.6314 0.3252 11.6448 11.6074 SEK/EUR 11.3387 0.2161 11.3555 11.3337 USD/EUR 1.0958 0.0183 1.0981 1.0950

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4921 0.1791 1.4932 1.4868 CAD/USD 1.3477 0.1512 1.3481 1.3451