Nejlepší tradeři všech dob

Když se průměrného klienta zeptám, kdo je nejslavnějším investorem na světě, tak mi obvykle bez velkého přemýšlení odpoví: „Buffett“. Taková odpověď je samozřejmě v pořádku, ale pokud jste aktivním investorem na burze, tak by bylo dobré, abyste dokázali svou odpověď rozšířit alespoň o dalších pár jmen. Navíc, ačkoliv by každý rád investoval jako slavný Warren Buffett, jen zlomek investorů se tomu ve skutečnosti vůbec blíží.

Tak například Buffettův investiční horizont je extrémně dlouhý, když on sám tvrdí, že jeho ideální horizont je na celý život. Kdo z vás má skutečně takto dlouhý investiční horizont?

Buffettovi se podařilo zbohatnout díky jeho extrémně vyvinutým analytickým schopnostem. Buffett dokázal firmu svléknout „do naha“, když se perfektně orientoval v účetnictví, znal dokonale její obchodní model, konkurenty a mimo jiné se taky osobně znal s majiteli a nejvyšším vedením firem, do nichž investoval. Díky těmto faktorům a úzkým vazbám na nejvyšší vedení firem si dokázal vybudovat náskok vůči ostatním investorům. Ale v dnešní době, kdy jsou všechny informace a záměry vedení okamžitě dostupné všem účastníkům na trhu, lze jen těžko dosahovat nějakého zvýhodnění.

Nezřídka dokázal Buffett díky svému nakoupenému podílu ve firmě dotlačit vedení podniku ke změnám ve prospěch akcionářů, ke kterým by se jinak vedení neodhodlalo. Dokážete investovat tímto způsobem? Jste analytické hvězdy, které dokážou předčít ty nejlepší mozky na Wall Street?

Buffett často citoval ještě jednu zásadní výhodu vůči ostatním účastníkům na trhu, kterou ho naučil jeho investiční vzor Benjamin Graham. Ten radil investorům, aby investovali pouze v případech, kdy jsou akcie hluboce podhodnocené, a sice ve chvíli, kdy trhy ovládá strach a panika. Takto silně přeprodané trhy a podhodnocené akcie jsou v dnešní době spíše teoretickým konceptem než nějakou realitou. A proto se ptám, zda dokážete třeba i několik let nečinně vyčkávat v penězích, aniž byste do čehokoliv investovali, a trpělivě si počkat na tu správnou příležitost, až bude na trzích pomyslně téct krev?

Pokud jste na výše uvedené otázky neodpověděli kladně, tak spíš spadáte do kategorie traderů než dlouhodobých investorů á la Buffett. A nemusíte být hned intradenní trader, abyste se kvalifikoval do skupiny traderů. V návaznosti na váš investiční styl můžete mít klidně investiční horizont i v několika měsících, a přesto budete mít blíž k tradování, než k investování.

Ačkoliv velká část investorů spíše traduje, než investuje, při otázce, kdo je nejslavnější trader, zůstává mnoho aktivních účastníků na trhu jen zamyšleně mlčet. Možná si někdo vybaví George Sorose, který se typově řadí spíše k traderům než k investorům, ale jména jako Jesse Livermore, Paul Tudor Jones, Richard Dennis, Ed Seykota, Bruce Kovner, Peter Brandt, Linda Raschke, Larry Williams, Larry Pesavento, Mark Minervini atd. si vybaví jen zřídkakdy. Přitom na rozdíl od Buffetta mají právě tito burzovní experti mnohem více co říct a naučit nás o aktivnějším investování neboli o tradingu.

Není žádným tajemstvím, že tradeři, ať už se jedná o obchodování na vlastní účet nebo o trading v hedgových fondech, jsou sice experty na fundamentální i makroekonomickou analýzu, avšak při svých investičních operacích v závislosti na svém stylu více či méně využívají i technickou analýzu. Mnoho z top světových traderů se dokonce spoléhá pouze na technickou analýzu, což je pro většinu běžných klientů, se kterými se při své práci setkávám, něco zcela nepředstavitelného. Vždyť přece i Buffett považuje technickou analýzu za pouhé malování obrázků, které nikdy nikomu nic nevydělalo. Tak jak by mohla být technická analýza někomu k čemukoliv užitečná? Přesto mnoho z top traderů v historii burzovního obchodování využívalo technickou analýzu a dokázali díky ní dosahovat dlouhodobých nadprůměrných zisků.

Proto jsem se rozhodl, že vám na našich stránkách představím tradery, kteří to dotáhli v tomto oboru na pomyslný vrchol. Jejich konzistentní výsledky s naprostým přehledem vylučují dílo náhody. Pokud někdo dosahuje po dobu 10 let průměrného ročního dvouciferného zhodnocení, aniž by zaznamenal jediný červený rok, tak to jen těžko může být pouze štěstí či náhoda.

V tomto seriálu o nejslavnějších traderech se budu snažit představit v každém díle jednoho tradera spolu s jeho investičními výsledky, a především pak jeho investiční styl. Věřím, že si díky tomu rozšíříte své povědomí o investičních expertech, a třeba i v reálu nějak využijete něco z jejich rad a tipů ohledně tradingu. Zároveň budu u většiny těchto slavných osobností uvádět, co jsem se od nich naučil já sám. Ve svých komentářích budu vycházet primárně z knih Jacka Schwagera, který se proslavil svým knižním zpracováním rozhovorů s těmi nejlepšími investory na světě. Mezi jeho top knihy patří Market Wizards, New Market Wizards, Stock Market Wizards nebo Hedge Fund Market Wizards. Dále pak budu čerpat z knih Heretics of Finance, Inside the House of Money, případně pak z knih, které napsali samotní investoři, které budeme právě analyzovat.

První osobnost, na kterou se můžete příště těšit, bude Jesse Livermore. Jeho obchodování na Wall Street během prvních 30 let minulého století bylo tak výjimečné, že se jeho příběh stal legendou a je dobře znám dodnes.