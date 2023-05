Nejlepší tradeři všech dob: Jesse Livermore

V tomto seriálu o nejslavnějších traderech se budu snažit představit v každém díle jednoho tradera spolu s jeho investičními výsledky, a především pak jeho investiční styl. Věřím, že si díky tomu rozšíříte své povědomí o investičních expertech, a třeba i v reálu nějak využijete něco z jejich rad a tipů ohledně tradingu. Prvním z nich je Jesse Livermore.

Pokud se budeme bavit o nejlepších traderech všech dob, tak nemůžeme opomenout Jesseho Livermora, kterého mnozí označují za největšího spekulanta, jaký kdy na Wall Street působil. Jeho osobnost obklopuje mnoho tajemství, k čemuž přispěla i jeho poněkud zvláštní smrt, když ho v roce 1940 našli zastřeleného v hotelu spolu s dopisem na rozloučenou. Tento slavný spekulant se proslavil svými odvážnými kousky, když například v roce 1907 perfektně načasoval krach burzy a díky krátké pozici vydělal 1 milion dolarů za jediný den. V dnešních cenách je to něco přes 35 milionů dolarů, ale je třeba si uvědomit, že v té době se takové částky na burze nevydělávaly, a na svou dobu to bylo něco zcela mimořádného. Tak třeba za 200 tisíc dolarů si po tomto majstrštyku Livermore koupil krásnou jachtu.

Jesse Livermore spekuloval na vývoj cen akcií nebo komodit a neměl problém vsadit si na růst nebo na pokles. Jeho život popisuje slavná kniha Reminiscences of stock operator od Edwina Lefévra. Tato kniha je často doporučovaná začínajícím traderům jako povinná četba. Jesse Livermore ale napsal i své vlastní paměti, když obzvláště How to trade in stocks obsahuje mnoho moudra, které za svůj bohatý život nasbíral. Zkusme se tedy podívat na některé jeho techniky a názory na obchodování.



V knize Reminiscenses of stock operator popisuje její autor Edwin Lefévre psychologii obchodování, které se Jesse Livermore naučil. Hlavním nepřítelem každého spekulanta na burze je on sám, protože musí bojovat proti své přirozenosti. V knize se přesně uvádí: „Neoddělitelnou součástí lidské přirozenosti je strach a naděje. Když jde trh při spekulaci proti vám, tak jste plní naděje, že je to již poslední den poklesu, a tak nakonec ztratíte mnohem více, než kdybyste hlas naděje neposlouchali. A když jde trh s vámi, tak jste plní strachu z toho, že následující den o tyto zisky přijdete, a proto vystoupíte z pozice příliš brzy. Úspěšný spekulant musí s těmito dvěma pocity neustále bojovat a místo doufání se musí bát a místo strachu musí doufat. Musí se obávat, že jeho ztráta se stane ještě větší, a doufat, že jeho zisk ještě dále poroste.“

Jedna z jeho dalších cenných rad, které jsou zcela nadčasové, a ze kterých vychází i mnoho současných traderů, je nebát se kupovat za vyšší ceny. Jesse Livermore k tomu řekl: „Ve skutečnosti byly prodělány miliony a miliony dolarů tím, že lidi kupovali akcie, protože vypadaly levně, a prodávali akcie, protože vypadaly draze. Spekulant ale není investor. Jeho cílem není zajistit si stabilní výnos ze svých peněz za rozumný úrok, ale profitovat z pohybu ceny, ať už je to nahoru nebo dolů.“ Trader by neustále měl sledovat vývoj ceny, a jak na ní reaguje trh. Konečné slovo má vždy trh. Nezáleží, jak moc věříte vaší pozici, trh nikdy nepřetlačíte, a proto by spekulant měl mít otevřenou a flexibilní mysl.



Dalším zajímavým pozorováním, ke kterému Livermore za svou bohatou kariéru přišel, je, že trend pohybu akcie obvykle začne ještě před zveřejněním nějakých důležitých zpráv. Podle něj obecně platí, že na býčímu trhu jsou dobré zprávy přeceňované a špatné zprávy podceňované, zatímco na medvědím trhu je tomu přesně naopak. Pro Livermora bylo vždy klíčové stanovení důležitých hranic (rezistence a podpora) a pak sázet na směr ceny, který on sám nazýval „cesta nejmenšího odporu“. Pokud se nacházíme v úzkém cenovém pásmu, tak nedává žádný smysl spekulovat na to, kam se cena vydá. V takovém případě je lepší cenu pouze pozorovat a počkat si na správný moment, kdy nám trh sám řekne, jaký je další směr. Jesse Livermore byl jedním z nejtalentovanějších „tape readers“, jak se označovali v minulosti tradeři, kteří perfektně četli ceny z pásky, a měli vyvinutý šestý smysl na to, jak se aktuálně vyvíjí nabídka a poptávka u daného aktiva. Pro ty mladší dodávám, že páska je ten řádek v televizi, kde neustále dokola běží aktuální ceny z burzy.



A teď se zkusme podívat na některé konkrétnější investiční techniky, které Livermore popsal v knize How to trade in stocks. Jeden z jeho kontraintuitivních konceptů, který při obchodování inspiroval i mě samotného, je založený na tom, že je velice nerozumné dokupovat akcie, jejichž cena se vyvíjí opačným směrem, než potřebujete. Naopak Livermore doporučuje rozložit si nákup do vícero tranší, ale dokupovat vždy jen s rostoucí cenou. Je to další koncept, který jde naprosto proti lidské přirozenosti. No představte si to sami. Dokupovat dnes poté, co je cena vyšší než včera? Ano, přesně tak to Livermore dělal, a přesně tak to i doporučoval ostatním. Já jsem si z tohoto konceptu vzal to, že nikdy nedokupuji, pokud jde cena proti mně. Pokud jste něco špatně odhadli nebo načasovali, měli byste spíše uvažovat o minimalizaci ztrát z dané chyby, než zvažovat, jak pozici ještě posílit. Musím se ale přiznat, že s tímto uvažováním u mnoha klientů tvrdě narážím na nepochopení, což jen potvrzuje, jak moc nepřirozený tento koncept obchodování je.



Na závěr si ukažme, jak Livermore vlastně vybíral při svém obchodování akcie, a jak je nakonec prodával. Jedná se o velice nadčasový přístup, který má své místo i na dnešním trhu a v současných podmínkách. On sám to nazýval „Top Down“ přístup.

Jeho analýza začínala u hlavního trhu neboli indexu, což v našem případě může představovat například index S&P 500. Cílem je zhodnotit, v jaké fázi vývoje se nacházíme, zda dochází k růstu, poklesu nebo pohybu do strany.

V dalším kroku Livermore analyzoval celé odvětví, což může představovat nějaký sektorový index. Poté se zaměřil na tzv. tandemové akcie, tzn. akcie, které jsou si hodně příbuzné a pohybují se v tandemu. Pokud třeba zvažujete nákup , je dobré se podívat i na to, jak se chovají akcie . Až úplně nakonec se pak zaměřoval na analýzu konkrétní akcie. Je logické, že Livermore vyžadoval, aby při nákupu do sebe zapadaly všechny zmíněné faktory, a aby všechny ukazovaly stejným směrem. Livermore to komentoval slovy: „Počkejte si, až bude převaha důkazů na vaší straně. Využívejte Top Down trading. Buďte trpělivý. Pochopení chování celého sektoru je klíčové pro úspěšný trading.“

Při prodeji se Livermore nikdy nesnažil dosáhnout vrcholu, protože věděl, že chytání vrcholů není reálně možné. Místo toho se soustředil na sledování trhu a objemu obchodů. Hlavním varovným signálem pro něj byl nárůst objemu bez změny ceny. Pokud tedy rostl objem spolu i s cenou, tak v tom žádné potenciální nebezpečí neviděl. Ve chvíli, kdy uviděl rostoucí objemy při stagnující ceně, začal tušit vrchol a postupně se pozice zbavoval.



Jesse Livermore byl na burze aktivní celý svůj život již od 14 let. Během své bezmála 50leté investiční kariéry dokázal několikrát z nuly vydělat miliony dolarů, aby se pak zase propadl na úplné dno. Je zřejmé, že tyto obrovské zvraty na jeho psychice zanechaly hluboké šrámy a byly hlavním faktorem za jeho sebevraždou v roce 1940. O to větší váhu má jeho tvrzení, kdy traderům vzkazoval: „Nic není důležitější než vaše emocionální rovnováha.“ Investorům také radil, že pokud se jim něco obchodně povede, ať si dají pauzu a užijí si plody svého snažení.