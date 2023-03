Artemis: Americké akcie máme podváženy, ale proti americkému akciovému trhu nesázíme

Simon Edelsten z Artemis Global Equities se ve svých investicích orientuje na průmysl. Přesněji řečeno společnosti zaměřující se na automatizaci. Právě toto odvětví totiž podle něj představuje dobrou sázku na uplatňování umělé inteligence v praxi. K tomu nejde o typické technologické firmy, o kterých se v souvislosti a umělou inteligencí často hovoří. „Ovšem technologie to je, je to technologie výroby věcí“.



Automatizace zvyšuje produktivitu firem a podle experta byla v minulosti doménou odvětví jako automobilový průmysl. Nyní se ale její rozsah rozšiřuje a nové technologie v této oblasti využívají například výrobci potravin. Automatizace pak podle Edelstena dokáže čelit i vyšším inflačním tlakům.



Investor se zaměřuje i na společnosti v sektoru spotřebního zboží. Spotřebitel je podle něj po pandemii stále silný, to se ale projevuje zejména v nákupech značkového a luxusnějšího zboží. U levnějšího zboží s nižší přidanou hodnotou podle experta tento trend tak znát není. Efekt otevírání ekonomiky přitom na globální úrovni ještě funguje, je to dáno vývojem v Číně a plně otevřeno není podle investora stále ani japonské hospodářství. Tok hotovosti generovaný společnostmi v sektoru luxusnějšího zboží, které drží Artemis, pak podle zástupce této investiční společnosti drží tempo s rostoucími cenami akcií. Jinak řečeno, valuace se zde nezvyšují.



Rally na počátku letošního roku byla podle Edelstena zajímavá proto, že v USA jí táhly technologické společnosti, zatímco v Evropě to byly banky. A ty v USA zase korigovaly. Rally také přišla bez toho, aby firmy hovořily o lepším výhledu. Řada technologických firem naopak varovala před horšími než očekávanými tržbami. Lepší růstový výhled přitom podle experta nyní nabízí například firmy zaměřující se na zmíněnou automatizaci výroby.





Na otázku týkající se atraktivity amerických trhů ve srovnání s trhy v zahraničí Edelsten odpověděl, že jeho společnost se při výběru investic zaměřuje na tok hotovosti a jeho poměr k ceně akcie, K tomu bere do úvahy očekávaný růst dané firmy. A z tohoto pohledu se americké akcie nezdají být o mnoho dražší, než ty zahraniční. Artemis má podle jejího zástupce nyní více pozic v Japonsku, zdejší akcie jsou „obecně levnější a jde o top kvalitu“. Rizikem je ale měnový kurz a to zejména v případě, že se výnosy japonských dluhopisů pohnou směrem nahoru.



Artemis má nyní podvážené pozice na amerických akciích, ale investor k tomu řekl, že proti korporátní Americe by nesázel. Ne v situaci, v jaké se nyní nachází americké hospodářství a ne s tím, jak kvalitní jsou zdejší společnosti. BofA v následujícím grafu srovnává různá období, kdy prudce rostla kapitalizace amerických akcií nebo naopak akcií v zahraničí.







Zdroj: CNBC, Twitter