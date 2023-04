Víkendář: Investování podle Petera Lynche a mizející hodnotoví investoři

Peter Lynch je mezi investorskou veřejností známé jméno, podle CNBC spravoval v roce 1977 aktiva v celkové hodnotě 20 milionů dolarů, v roce 1990 to bylo 14 miliard dolarů. Lynch v rozhovoru na tomto kanálu tvrdil, že je dobré „kupovat to, čemu rozumíte.“

Podle investora dochází často k tomu, že lidé do nějaké akcie dají velkou část svých úspor jen proto, „že o ní slyšeli někde v autobuse. Musíte být opatrní, podívat se na její rozvahu. Zjistit, jaký by měl být důvod pro růst ceny této akcie. To, že cena tohohle cucáka doposud rostla, tím důvodem není,“ vysvětloval Lynch.

Je ale hodnotové investování, které investor za dobu své kariéry sledoval, stále relevantní i v dnešní době? Lynch na to odpověděl, že je třeba hledat „něco rozdílného, zajímavý příběh.“ Jmenoval řadu firem, které díky této filozofii koupil a cena jejich akcií výrazně vzrostla. Ovšem s tím, že dnes již atraktivní být nemusí a je třeba hledat zase nové investiční příběhy.

Lynch v rozhovoru zdůrazňoval pohled na rozvahu firem, které by mohly být investičně zajímavé. Mohou existovat například dvě společnosti, u nichž došlo k prudkému poklesu ceny akcií a ty tak mohou nabízet hodnotu. Je ale rozdíl, pokud má jedna společnost vysoké dluhy a je bez zásoby hotovosti, zatímco druhá je málo zadlužená a má rezervy v hotovosti. „Kterou koupíte?“ ptá se investor.

Na dotaz týkající se vývoje v bankovním sektoru Lynch odpověděl, že ten si prošel znatelnou krizí v roce 1990 a pak v roce 2008. Tehdy banky „poskytovaly hypotéky lidem, kteří si za ně pak koupili jachtu.“ Od té doby se ale situace výrazně změnila, banky se staly opatrnější a v neposlední řadě probíhají jejich zátěžové testy. Některé banky mohou padnout, ale situace je mnohem lepší než v minulosti. Lynch zmínil i rok 1981, kdy panovala vysoká inflace a nezaměstnanost, k tomu „se zdálo, že Japonci získají celý svět.“

Ohledně dalšího vývoje v ekonomice investor uvedl, že od druhé světové války si americké hospodářství prošlo třinácti recesemi a pak třinácti oživeními. Pokud přijde další recese v letošním roce, „bude zřejmě tou nejvíce předpovídanou. Možná přichází, já to nevím,“ uzavřel Lynch.

Nejsou hodnotoví investoři?

O hodnotovém investování hovořil před časem na Bloombergu zakladatel společnosti Greenlight Capital David Einhorn. „Nevím, zda se vůbec kdy vrátí, na trhu totiž došlo k výrazným strukturálním změnám,“ uvedl investor. Většina těch, kdo se nyní pohybují na trhu, totiž podle Einhorna neví, jak vůbec udělat fundamentální analýzu firmy. Nebo pracují pro instituci, která se zaměřuje na jiné investiční metody. Tedy například na algoritmické obchodování, nebo na technickou analýzu.

V neposlední řadě se podle experta projevuje i růst popularity pasivního investování. Na poli hodnotového investování je tak podle Einhorna mnohem nižší konkurence než dříve. Jenže to také znamená, že „není nikdo, kdo by si hodnoty všímal.“Nízká konkurence ale také znamená, že dnes existuje řada firem, jejichž cena akcií je výrazně pod jejich odhadovanou hodnotou. Pokud přitom taková firma provádí ve velkém odkupy vlastních akcií, „nakonec nám zaplatí ona sama a není třeba, aby ostatní investoři pochopili, že její akcie jsou podhodnocené,“ řekl Einhorn.

Zdroj: CNBC, Bloomberg