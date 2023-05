Vestas nabrala vítr do zad. Za první kvartál překvapivě vykázala zisk

Společnost Vestas Wind Systems si za první kvartál překvapivě zapsala zisk, což po několika těžkých letech značí obrat. Dánský výrobce turbín nicméně drží výhled na celý rok a stále očekává, že v roce 2023 dosáhne EBIT marže ve výši -2 % až 3 %. To by však znamenalo obrovské zlepšení z loňských -8 %. Akcie v Kodani rostou o necelé 1 %.

Společnost vykázala v prvním čtvrtletí upravený EBIT zisk ve výši 40 milionů EUR, čímž překonala průměrné odhady analytiků, kteří očekávali naopak ztrátu 58,5 milionu EUR proti ztrátě 329 milionů EUR ve stejném období před rokem. Vestas těžila ze zisku 154 milionů EUR z prodeje konvertorů a ovládacích jednotek. Objednávky rostly o 12 % ve srovnání s předchozím rokem, což ukazuje zdravý zájem zákazníků i přes vyšší ceny.





Vestas, spolu se svými konkurenty v odvětví větrných turbín, čelila v posledních letech prudkým ztrátám poté, co náklady na ocel a další klíčové materiály prudce vzrostly. Navíc se potýkala se zpožděními kvůli narušením dodavatelských řetězců. Nyní se společnost zaměřuje na návrat k ziskovosti, zvyšuje ceny a propracovává se nahromaděnými nerentabilními kontrakty.



„Vestas má dobrý start do roku 2023,“ uvedl generální ředitel Henrik Andersen. „Do konce roku je ale před námi ještě dlouhá cesta a my se musíme i nadále soustředit na plnění našich slibů našim zákazníkům a partnerům.“



Zdroj: Bloomberg