Netflix přidal téměř 10 %, Alibaba naopak po výsledcích ztratila

Jedním z hlavních hybatelů zámořského obchodování byl dnes . Ten už zhruba od půlky minulého roku operuje s plánem, který by měl zastavit úbytek uživatelů, konkrétně by se jednalo o levnější verzi předplatného, která by ale byla kombinována s reklamou. Zatím samozřejmě nemáme k dispozici konkrétní čísla, protože celá tato verze je pouze v zárodku, mezi investory ale pronikly indikace, že o tuto verzi je enormní zájem. tak dnes přidal 9,2 %. Naopak se nedařilo Alibabě, která po loňském úspěchu v cloudovém byznysu opět propadla, výnosy zde poklesly o více než 2 % a divize se opět propadla do ztráty. Ve chvíli, kdy je až čtvrtá na trhu by se dalo pochopit v současné situaci zpomalení, ale aktuální data jsou pro investory neuspokojivá. I v kontextu, že hlavní byznys v Číně taktéž v posledním kvartále lehce ztratil, což se nepodařilo vykompenzovat ani rostoucím divizím ve zbytku světa (ty totiž představují daleko menší podíl na podnikání Alibaby). Její akcie tak dnes propadly o 5,4 %.



Retailový řetězec Walmart výsledky překvapil pozitivně, především pak na úrovni výnosů, které rostly v prvním čtvrtletí o 8 %. Zároveň zvýšil celoroční výhled a jeho akcie tak dnes narostly o 1,3 %. Stejně tak by se dalo mluvit o společnosti Bath & Body Works, která taktéž představila lepší sadu čísel s vylepšeným výhledem, zde to ale stačilo dokonce k nárůstu o 10,8 %.



Makroekonomická data se v posledních týdnech upozaďují. Dnes vyšel update dat z trhu práce, kde žádost o dávky v nezaměstnanosti činily 242 000, což je pod očekáváním (252 000) i pod reportovaným číslem z minulého týdne (264 000). Stále zde máme spekulace ohledně dalšího zvyšování úrokových sazeb. Na jedné straně zde máme silný trh práce, který by FEDu umožnil úrokové sazby dál zvyšovat, na druhé straně inflace již začíná vypadat rozumněji a centrální bankéři se dohadují, zda je další zvyšování nezbytné. Více budeme vědět po dalším zasedání k červnu.