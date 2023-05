Nejlepší tradeři všech dob: Mark Minervini aneb jak vydělat 33.500 procent za pár let

V tomto seriálu o nejslavnějších traderech se budu snažit představit v každém díle jednoho tradera spolu s jeho investičními výsledky, a především pak jeho investiční styl. Věřím, že si díky tomu rozšíříte své povědomí o investičních expertech, a třeba i v reálu nějak využijete něco z jejich rad a tipů ohledně tradingu. Úvodní díl otevřel legendární Jesse Livermore. Dnes se podíváme na podstatně méně proslulého tradera, který se řadí mezi mistry v obchodování momenta. Jedná se o dvojnásobného americké mistra v investování v soutěži US Investing Chamionship. V této soutěži se obchoduje s vlastními reálnými penězi a tento trader, který je mým osobním vzorem, vyhrál v roce 1997 a 2021. Jedná se o Marka Minerviniho, který při svém prvním vítězství v této soutěži zhodnotil svůj vklad o 155 %, zatímco v roce 2021 vydělal dechberoucích 335 %.

V období 1994 – 2000 zhodnotil Minervini své portfolio o 33 500 %, když dosáhl průměrného 220% ročního zhodnocení. Pro představu při původní investici 100 USD na začátku roku 1994 byste na konci roku 2000 měli 33 500 USD. Nejhorší rok v tomto období mu přinesl „pouhých“ 128 % zisku. Je fakt, že akciové burzy v tomto období prošly silným býčím trhem, kdy index S&P 500 posílil o více než 200 %, ale to se ani neblíží pohádkovému zhodnocení Minerviniho.

Své strategie a metody popisuje hned v několika knížkách. Ve své knize Trade like a Stock Market Wizard a Think and Trade like a Champion předává mnoho moudra a zkušeností a rovněž i konkrétních návodů, jak se stát mistrem v tradingu. Ve své knize Mindset Secrets for Winning hovoří spíše obecně o tom, jak se stát vítězem v jakémkoliv oboru. Ve své čtvrté knize Momentum Masters nasbíral Minervini desítky nejčastěji se opakujících dotazů od klientů, přizval ke stolu ještě další tři tradery a spolu pak na tyto dotazy odpovídají.

Hned na začátek potěším všechny z vás, kteří si moc nevěří, a myslí si, že obchodování s akciemi je hlavně o nějakém vrozeném talentu a nedá se naučit. Minervini totiž tvrdí pravý opak: „Nevěřím, že existuje něco jako trader od přírody. Domnívám se, že tradeři jsou postupně budováni.“

Jeden z jeho návodů na úspěch je čtení knih o tradingu a o tom, jak někteří v tradingu uspěli. Minervini uvádí, že přečetl přes 4 000 knih a mnoho z nich přečetl vícekrát. Když ve svých začátcích prodělal skoro všechny své peníze, poslední zbytek zainvestoval do knih a vzdělávacích seminářů, aby se naučil, jak na to. Jeho obrovská odhodlanost a vytrvalost je opravdu příkladná a je to něco, s čím se budeme setkávat i u dalších traderů, kteří to dotáhli na pomyslný vrchol.

Fráze „Tentokrát je to jinak“ rovněž Minerviniho nijak nerozhodí, když zastává názor, že historie a chování trhů se nemění, ale pravidelně se opakuje. V jedné ze svých knih uvádí: „Na základě 30 let vlastních zkušeností a analýze každého tržního cyklu od roku 1900 vás můžu ujistit, že se toho moc nezměnilo. Ve skutečnosti se historie opakuje pořád dokola.“

Dvě oblíbená tvrzení, která v diskuzích se svými klienty využívám, pocházejí právě od pana Minerviniho. Tím prvním je, že na trhu musí trader odhodit své ego a zapomenout na to, že chce mít pravdu. Tradování není o tom, mít pravdu, je to o tom, vydělávat peníze. Zkuste si sami upřímně odpovědět na otázku, co je pro vás důležitější - dokázat, že jste měli pravdu, nebo dlouhodobě vydělávat peníze?

Druhé přesvědčení bourá obecné moudro, že praxe dělá mistry. Podle Minerviniho praxe rozhodně mistry nedělá, protože opakování stejných chyb pořád dokola a dostatečně dlouhou dobu z nikoho mistra tradingu neudělá. Teprve správná praxe prováděná dostatečně dlouho vytváří mistry. Toto je zrovna věc, se kterou se setkávám velmi často, kdy lidi, kteří už investují mnoho let, se domnívají, že jsou automaticky mistry v oboru jen díky své dlouholeté praxi. Minervini u tohoto bodu rád používá citaci od Bruce Lee: „Nebojím se muže, který si natrénoval 10 000 kopů, ale bojím se muže, který si natrénoval jeden kop 10 000 krát“.



Jeho pravidla úspěchu obchodování na burze jsou velmi inspirativní. V první řadě byste se měli specializovat na jednu strategii. On sám tvrdí, že má problém přepínat z hodnotového investora, swing tradera nebo intradenního obchodníka na tradera s růstovými akciemi. Je to něco, co asi nejde dostatečně zdůraznit, ale výběr vlastní strategie, která vyhovuje vašim osobním charakteristikám, je zcela klíčovým faktorem dlouhodobého úspěchu. Pokud vás třeba baví neustálé denní zvraty, snažíte se na burze chytat i malé pohyby, tak asi těžko budete excelovat v hodnotovém investování, které vyžaduje především dlouhou a poctivou fundamentální analýzu a následně obrovskou trpělivost.



Druhou a klíčovou radou Minerviniho je vyhýbání se velkým ztrátám. Ztráty je třeba zavírat, dokud jsou malé a hratelné, s čímž souvisí i skálopevné pravidlo o neposilování pozice, pokud jde cena proti vám. K tomu se váže staré pořekadlo, že by to bylo „jako házet vaše dobré peníze za těmi špatnými“. Minervini sám k tomu říká: „Chcete násobit své zisky, a ne chyby“.

Tak jako u každého jiného tradera, o kterém se tady budeme bavit, ani Minervini na vteřinu nepochybuje o stop lossech a přemýšlí o nich ještě před otevřením pozice. Přistupuje k nim jako k nákladům při podnikání. V každém podnikání máte nějaké náklady a při tradingu jsou největšími náklady uzavřené špatné pozice. I proto chcete, aby tyto ztráty byly co nejmenší a nepřerostly vám přes hlavu.

K nakoupenému titulu v portfoliu byste měli přistupovat jako k holce, s kterou randíte, a ne jako k manželce. To znamená, že se s ní můžete kdykoliv bez emocí rozejít, a neslibovat jí věrnost na celý život. Před každým obchodem je třeba začít s otázkou „kolik můžu prodělat?“ a ne „kolik můžu vydělat?“. Svou investiční filozofii Minervini označuje jako konzervativně a zároveň agresivně oportunistickou. To možná vypadá jako protimluv, ale Minervini je agresivní při své snaze maximalizovat zisk z obchodu, ovšem je extrémně konzervativní při řízení rizika.



Třetí pravidlo se týká objemu obchodování. Podle Minerviniho byste totiž měli naplno obchodovat pouze v případě, když se vám daří. Vaše výsledky vám samy napoví, jestli je čas navýšit pozice nebo je lepší hrát jen menší pozice, případně zůstat úplně mimo trh. Jeho pravidlo tak zní hrozně jednoduše: „Když se daří, tak pozice navyšujte, v opačném případě pozice snižujte nebo se držte úplně mimo trh.“

Nakupuje Minervini akcie, i když jsou hlavní indexy v klesajícím trendu nebo dokonce v medvědím trhu? On sám tvrdí, že pokud mu trh dává důkazy, že jsme v korekci nebo dokonce v medvědím trhu, tak obecně raději zůstává mimo trh, případně bude obchodovat s výrazně nižšími objemy. Pokud se mu něco líbí, tak zkusí nějaký menší nákup, a trh mu ukáže, jestli má smysl navyšovat pozice.



Čtvrtým pravidlem je zaměření se pouze na akcie, kterým se daří. Minervini chce vidět, že jeho akcie rostou ihned po nákupu. Jedním z jeho nástrojů je sledování relativní síly akcií. Nejedná se o notoricky známý index relativní síly RSI, nýbrž je to ukazatel toho, jak cena akcie performuje ve srovnání s benchmarkem. Minervini vyhledává akcie, které rostou rychleji než hlavní index, např. S&P 500. Logika je taková, že chce být v akciích, které rostou více než průměr trhu, protože to ukazuje na sílu titulu, která zvyšuje pravděpodobnost na úspěšný obchod.

Na otázku, zda akcie musí být v růstovém trendu, aby se u něj kvalifikovala k nákupu, Minervini odpověděl: „Už se vám někdy stalo, že jste na party dorazil jako první? Vsadím se, že jste nějakou dobu jen tak seděli, koukali a čekali, než se zábava konečně rozjede. Party se zřejmě nerozjela, dokud tam nebyli všichni. A stejně je to i v tradingu. Nikdy nechci zkoušet být tím prvním na party při nákupu akcií. U titulu chci vidět silný nákupní zájem, ideálně od velkých institucí. Než se tedy připojím k party, chci vidět, že už je pořádně rozjetá.“



A nyní se zkusme podívat na něco specifičtějšího v podobě jeho investiční strategie SEPA (Specific Entry Point Analysis). Jak už napovídá samotný název, jedná se o analýzu ideálního vstupu do pozice, ovšem není to jen čistá technická analýza. SEPA se opírá o pět základních faktorů:



1) Trend – De facto každá super výkonná akcie dosáhla svého obrovského růst ve chvíli, kdy se její cena nacházela v jasně definovaném růstovém trendu. Téměř ve všech případech se dala tato super výkonnost identifikovat na grafu.



2) Fundament – Většina super růstových fází je tažena zlepšováním v ziscích, tržbách a maržích. K tomu typicky dochází ještě před tím, než se dostaví i super růst ceny akcie.



3) Katalyzátor – Každá akcie, která dosáhne úžasného růstu, má nějaký spouštěč nebo katalyzátor růstu. Typicky je to nový geniální produkt, nový kontrakt nebo třeba nový CEO.



4) Vstupní body – Každá super výkonná akcie vám dá alespoň jeden bod pro vstup do pozice, ale většinou je to i více bodů. Správné načasování je zcela rozhodující.



5) Výstupní body – Ne všechny akcie, které splní charakteristiku super výkonných akcií, se skutečně stanou hvězdami. Proto musíte mít předem připravené body, kde vystoupíte (stop loss). Stejně tak, když se vám vše povede, musíte identifikovat správné úrovně na prodej a výběr zisku.



Mnohých z vás to možná překvapí, ale Minerviniho analýza těch nejlepších a nejvýkonnějších akcií odhalila, že jedno z nejzbytečnějších kritérií pro jejich identifikaci je ukazatel P/E. Standardní ukazatel P/E totiž podle Minerviniho odhaluje pouze pohled do minulosti a neříká vůbec nic o budoucím ocenění společnosti. Většina super výkonných akcií se obchodovala na P/E kolem 30 až 40 a často i mnohem výš a teprve tehdy dosáhly svého nejlepšího zhodnocení.

Minervini proto radí investorům, aby se nebáli vysokých hodnot P/E a automaticky takovéto akcie neodsuzovali. Ve své knize píše: „Učinit závěr, že akcie je nadhodnocená jen proto, že se prodává na 65x svého zisku, je jako říct, že obraz Van Gogha prodávající se za 49 milionů dolarů je nadhodnocený, protože barva a plátno stojí jen 40 doláčů“.