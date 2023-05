Nvidia svými výsledky zvedla Nasdaq o 1,7 %

Hlavní zprávou dnešního dne byly bez veškerých debat výsledky technologické společnosti . Tato společnost představila bombastickou předpověď výnosů, které by měly o 50 % překonat předchozí odhady. Zároveň schraňuje zásoby, aby nabídka AI čipů pokryla jejich poptávku. Ve zkratce to znamená, že i přes již dost vysokou valuaci dnes přidala dalších 24,4 %. Strhla vlnu i mezi dalšími společnostmi z mikročipového odvětví (AMD +11,2 %, +7,2 %), i mezi společnostmi zaměřenými na umělou inteligenci (Microsoft +3,9 %, Alphabet +2,2 %). Philadelphia Semiconductor Index (index polovodičových společností) dnes přidal 6,8 %. Jednou výjimkou potvrzují pravidlo v tomto případě byl , který se svými kroky zdá v posledních letech býti vždy na nesprávné straně barikády. Jeho expozice na umělou inteligenci je totiž mizivá, a proto dnes i přes dobrou náladu v sektoru ztratil 5,5 %.



Akciové indexy tak dnes alespoň částečně zapomněly na meč v podobě amerického dluhového stropu, který nad nimi visí. Politici se ve svých představách ale přibližují a aktuálně se neshodnou již „pouze“ o 70 miliard USD co se velikosti rozpočtu týče. Celý svět doufá, že toto politické handrkování dopadne stejně jako v minulosti navýšením dluhového stropu. Z dalších výsledků se dařilo oděvnické společnosti Ralph Lauren, která překonala odhad zisku a narostla o 5,3 %. Obchod s elektronikou taktéž rostl, konkrétně o 3,1 %. Nedařilo se diskontu Dollar Tree, který snížil roční výhled a jeho akcie to odnesly propadem o 12 %.