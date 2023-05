Jednání o dluhovém stropu zastíňeno Nvidií

Název tohoto článku je sice míněn s určitou nadsázkou, ovšem i dnešní obchodování v podstatě navazovalo na sérii výborných dní pro technologický Nasdaq (+0,3 %) a hlavně pak sektor AI. Byla to společnost , která již minulý týden svými výsledky hospodaření odstartovala aktuální rely v tomto sektoru, když mezičtvrtletně dokázala neuvěřitelný obrat, respektive nový výhled, který představila na základě dosavadního průběhu roku, všechny ohromil. Právě to jak již nyní dokáže tuto technologii monetizovat naznačilo možnosti této nové technologie. Otázkou ovšem je, zda již není aktuální ocenění trochu bublinou? Domnívám se, že zatím to přímo bublina ještě není, ovšem velmi snadno se může vytvořit. Je zajímavé sledovat například akcie s identifikátorem AI.N (C3.ai), která sice v tomto odvětví působí, ovšem nemohu se zbavit dojmu, že značná část aktuálních růstů je spíše na základě názvu společnosti než na jejím hospodaření. To může být jistým indikátorem, že se trh dostává do urřité horečky, chcete-li bubliny, nemění to však nic na tom, že společnosti, které tento nový produkt ovládnou, na tom budou jistě významně profitovat a osobně se domnívám, že aktuální ocenění je stále v delším horitontu velmi přijatelné, ačkoliv je třeba dobře vybírat, do jakých konkrétních společností investovat.

Mimo zmíněný technologický sektor se však příliš nedařilo, nejméně pak energetickému (Chevron -0,6 %, Mobil -0,9 %, -1,6 %), zdravotnímu (Pfizer -1,6 %) a finančnímu sektoru (Mastercard -1,9 %, -1,5 %, -0,2 %, -0,6 %). Širší index SPX500 pak ukončil jen v nepatrném plusu a průmyslový DJIA dokonce -0,2 %.

Zlato dnes posílilo o 0,8 % na úroveň 1959,25 USD za trojskou unci.