Rozbřesk: Když data jsou silná a WSJ musí vysvětlovat, že Fedu se nechce zvyšovat sazby

Americká centrální banka se včera ocitla v komunikační pasti, ze které ji musel vysvobodit až její neoficiální informační kanál - deník Wall Street Journal. A co šlo? O nic jiného než o korekci tržních očekávání před blížícím se zasedáním Fedu.



Dolarový peněžní trh se totiž po včera zveřejněných datech z amerického trhu práce (šlo o otevřené volné pracovní pozice) vydal zjevně směrem, který nebyl holubičímu vedení Fedu po chuti. Trh tedy v domnění, že Fed, který opakovaně hlásal, že se bude rozhodovat podle příchozích dat, usoudil, že několikerá silná data v řadě implikují, takže 14. června bude nutné opět utáhnout otěže a zvednout oficiální úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů. Jak nám však včera v noci Wall Street Journal vysvětlil, tak to soudruzi v americké centrální bance nemysleli. Podle včerejších vystoupení amerických centrálních bankéřů Jeffersona a Harkera, prý Fed údajně potřebuje více času na to, aby vyhodnotil dopad měnové restrikce. A tak navzdory silným číslům z trhu práce a vysoké inflaci červnové zasedání (jakoby) přeskočí a bude se zvýšením úroků zabývat až 26. července. Jinak řečeno nehledě na aktuální data bude dodržena úvaha, kterou již pár dnů předtím komunikoval šéf Fedu J. Powell. K tomu je ještě třeba dodat, že Wall Street Journal navíc dovysvětlil, že se na červnovém zasedání Fedu odehraje tzv. “jestřábí pauza” v cyklu zvyšování úrokových sazeb. Centrální banka bude totiž zveřejňovat i novou (konsensuální) prognózu, z níž by mělo vyplynout, že se většinový názor ohledně terminální úrovně sazeb posune vzhůru (pravděpodobně do pásma 5,25-5,50 %). Tím by Fed mohl komunikačně stvrdit záměr zvýšit sazby v červenci. Zde je však třeba varovat, že za dva měsíce uplyne moře času a hlavně bude zveřejněno mnoho makro čísel, která potřebu zvýšit úrokové sazby mohou zcela vymazat.



Jak tedy odehrát období, které zbývá do nadcházejícího zasedání Fedu, když před námi jsou stále ještě dvě důležitá makročísla - oficiální data z trhu práce (zítra) a květnová inflace (13. června)? S ohledem na poměrně jasně holubičí komunikaci Fedu by obě čísla musela být výrazně vyšší, než trh čeká (viz kalendář), aby se názor na červnové zasedání překlopil ve prospěch růstu sazeb. To si upřímně nemyslíme, aneb naše odhady nic takového neindikují. Neboli pro následující dny by pro trhy měla platit otřepaná fráze: “don`t fight the Fed”. Aneb volně přeloženo “nebojuj s politikou (či názorem) Fedu”.





*** TRHY ***



Koruna

Na korunovém trhu panuje i ve druhé části týdne relativní klid a českou měnu tak zatím nerozhodily ani rostoucí sázky na zvýšení sazeb v USA, ani nad očekávání nízká inflační čísla z hlavních evropských ekonomik. Právě výsledek květnové inflace za celou eurozónu bude dnes zajímat i korunu, protože potvrzení nižší inflační dynamiky by mohlo vést k dalšímu přecenění krátkých evropských sazeb směrem dolů. A to by se koruně mělo líbit, neboť by se snížil tlak skrze zužující se úrokový diferenciál. Zvláště by to pak platilo ve scénáři, kdy by se ČNB rozhodla na svém červnovém zasedáním jít s úrokovými sazbami znovu směrem vzhůru.



Eurodolar



Hektická druhá polovina tohoto týdne přinesla včera sérii velmi důležitých makro-informací, které však nakonec pohnuly eurodolarem velmi málo. Euru nehraje do karet, že inflace v zemích eurozóny klesá rychleji, než se čekalo, což by mělo dnes potvrdit i květnové číslo za celou měnovou unii. To snižuje sázky na zvyšování sazeb ze strany ECB. Kromě jiného však ECB skrze článek ve Financial Times varovala, že eventuální rozhodnutí Bank of Japan zrušit ultra-uvolněnou měnovou politiku (bude zasedat 16. června) může vést k odlivu kapitálu trhu dluhopisů některých velmi zadlužených členů eurozóny (a tím roztáhnout rizikové marže). To je další potenciální medvědí faktor hovořící proti eurodolaru a to navzdory tomu, že vedení Fedu se nechce na červnovém zasedání zvyšovat úrokové sazby (viz úvodník).