Saúdská Arábie omezí dodávky ropy o jeden milion barelů denně

Ceny ropy zahájily nový týden výrazným růstem. Podle analytiků tak reagují na nedělní závazek Saúdské Arábie, že země od července sníží těžbu o další jeden milion barelů denně, aby kompenzovala nepříznivý makroekonomický vývoj, který má negativní dopad na ceny. Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy.



Dopoledne si ceny ropy připisovaly zhruba dolar na barel, později zisky zmírnily. Krátce po 16:30 SELČ cena severomořské ropy Brent vykazovala růst asi o 0,6 procenta zhruba na zhruba 76,60 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI zdražovala o asi půl procenta a obchodovala se kolem 72,10 dolaru za barel. Během asijského obchodování přitom cena Brentu stoupla až na 78,73 dolaru za barel a cena WTI na 75,06 USD za barel.



Saúdskoarabské ministerstvo energetiky uvedlo, že produkce v červenci v Saúdské Arábii klesne na devět milionů barelů denně z květnových zhruba deseti milionů barelů denně. To je největší snížení těžby v této zemi za poslední roky. Dobrovolné snížení těžby doplňuje širší dohodu Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a jejích spojenců včetně Ruska o omezení těžby do roku 2024, které má podpořit ceny ropy. Tato skupina, známá jako OPEC+, se na celosvětové těžbě ropy podílí zhruba 40 procenty a už rozhodla o snížení těžby o 3,66 milionu barelů denně, což představuje asi 3,6 procenta celosvětové poptávky.



"Saúdská Arábie je i nadále horlivější než většina dalších členů v případě zajištění ceny ropy nad 80 USD za barel, což je zásadní pro vyrovnání jejího vlastního fiskálního rozpočtu na letošní rok," uvedl analytik finančního ústavu DBS Bank Suvro Sarkar. Podle něj bude Saúdská Arábie zřejmě i nadále dělat vše pro to, aby udržela ceny ropy na vyšší úrovni.



Konzultační společnost Rystad Energy uvedla, že dodatečné snížení těžby v Saúdské Arábii pravděpodobně v červenci prohloubí deficit na trhu na více než tři miliony barelů denně. To by mohlo v nadcházejících týdnech poslat ceny ropy vzhůru.



Naopak Spojeným arabským emirátům (SAE) bylo na zasedání OPEC+ umožněno zvýšit těžební cíl o 200.000 barelů na 3,22 milionu barelů denně. Cílem tohoto kroku bylo podle analytiků uklidnit obavy z možného vystoupení země z OPEC, uvedla agentura Reuters.



Páteční zpráva firmy Baker Hughes také ukázala, že počet ropných vrtů ve Spojených státech v uplynulém týdnu klesl o 15 na 555, což je nejméně od loňského dubna. Těžba v USA se snižuje od prosince kvůli nižším cenám, vyšším nákladům a kvůli tomu, že firmy přesouvají výdaje na platby akcionářům.



"Výroba jednoho barelu ropy je sice pro Saúdy extrémně levná - včetně všech nákladů údajně stojí kolem šesti až osmi dolarů, jejich megalomanské projekty však vyžadují ceny ropy výrazně nad 70 USD. Saúdové se tak budou snažit dělat vše pro to, aby cenu ropy udrželi kolem 80 USD za barel," napsal ČTK analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek. "Zatím je příliš brzy na odhadnutí dlouhodobějšího vývoje cen ropy - je ale dost možné, že i tyto škrty v produkci se minou účinkem a cena ropy opět vlivem obav o globální recesi doputuje zpět k 70 USD za barel," dadal. Efekt na vývoj cen pohonných hmot na čerpacích stanicích v Česku tak podle něj může být pouze minimální, stejně jako tomu bylo po dubnovém omezení produkce.