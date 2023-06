Banka Barclays prodala více cenných papírů než zaregistovala, žalují ji investoři

Společnost Barclays nesledovala kolik cenných papírů navázaných na index prodala v několika prodejí, což vedlo k jejich přeprodání, tvrdí jeden zvlastníků v navrhované hromadné žalobě.

Barclays nabídla zpětný odkup burzovně obchodovaných cenných papírů, které sledovaly Chicago Board of Options Exhange, říká Kenny Baker ve své stížnosti, podané v neděli u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku. Ale kvůli obtížnosti dokázání, které Exchange-Traded Notes (ETN) byly zaregistrovány a které naopak nebyly, odmítl žádosti mnoha držitelů ETN o zpětný odkup. Poté, co společnost zastavila obchodování a odmítla respektovat rušící příkazy "investorům zůstaly ETN, které měly malou nebo žádnou hodnotu," říká Baker. Barclays odmítla tuto záležitost komentovat.

Bakerova stížnost obsahuje obvinění ze zavádějících prospektů. Nejvyšší soud v USA (The Supreme Court USA), nedávno rozhodl v případu Slack Techs., LLC versus Pirani, ve kterém investor napadl údajně chybné prohlášení o registraci a prospekt při přímém kótování cenných papírů na burzu, ale čelil potížím s prokazováním, že jeho akcie byly zaregistrovány. Nejvyšší soud uvedl, že dokázání registrace je vyžadováno podle zákona o registračních výpisech. Řekl také, že nižší soud by měl znovu zvážit ustanovení o prospektu.

Existují stovky nebo až tisíce potenciálních účastníků hromadné žaloby, odhaduje Bakerova stížnost. Baker požaduje zrušení nebo náhradu škody. Kromě výhradám ohledně registračních výpisů a prospektu vznáší také obvinění z podvodu s cennými papíry a neregistrované nabídku na prodej cenných papírů.

Zdroj: Bloomberg