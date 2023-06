Nezaměstnanost v Británii překvapivě klesla; mzdy rostou, ale inflaci nestačí

Míra nezaměstnanosti v Británii se za tři měsíce do konce dubna překvapivě snížila o desetinu bodu na 3,8 procenta. Oznámil to britský statistický úřad ONS. Trh naopak čekal růst nezaměstnanosti, a to na čtyři procenta. Mzdy se zvyšují, ale za inflací zaostávají. Dnes zveřejněná statistika podle analytiků posílí očekávání, že britská centrální banka bude letos dál zvyšovat základní úrokovou sazbu.



Mzdy po odečtení bonusů se meziročně zvýšily o 7,2 procenta. Analytici v anketě agentury Reuters čekali, že mzdy stoupnou o 6,9 procenta.



Na další rekord se dostal počet lidí, kteří nepracují kvůli nemoci. Kvůli dlouhodobým zdravotním problémům je bez zaměstnání přibližně 2,6 milionu obyvatel britských ostrovů.



"Základní mzda nyní roste nejrychleji od začátku aktuálních záznamů, kromě období, kdy byly údaje zkresleny pandemií," uvedl ředitel ekonomických statistik v ONS Darren Morgan. "Nicméně i tak růst mezd nadále zaostává za inflací," dodal. Míra inflace v Británii v dubnu činila 8,7 procenta.



Britská centrální banka na začátku května podle očekávání zvýšila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,50 procenta. Finanční trhy počítají s tím, že sazby v Británii se do prosince vyšplhají na 5,50 procenta.