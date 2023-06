Rozbřesk: Inflace dál zvolňuje, do jednociferných pater se dostaneme asi již v červnu

Meziroční inflace podle našich očekávání v květnu dál zvolnila z 12,7 na 11,1 % (náš odhad 11,0 % versus trh 10,8 %). Meziměsíčně došlo k nárůstu cen o 0,3 %, za kterým stál zejména oproti našemu očekávání rychlejší růst cen potravin, alkoholu a zdravotních služeb v důsledku vyšších cen lázeňských pobytů. Ceny podle očekávání klesaly v oddíle doprava v důsledku zlevňování pohonných hmot (-3,9 %), překvapil nás ovšem další pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde se možná začínají projevovat také postupně zlevňující pohonné hmoty.



V dalších měsících očekáváme odeznívání zejména energetické a potravinové inflace. Již v červnu pravděpodobně někteří poskytovatelé energií výrazně zlevní základní tarify pro dodávku plynu i elektřiny. Současně budeme narážet s postupujícím časem na vyšší srovnávací základny jak u cen energií, tak u potravin. Již v červnu proto očekáváme celkovou inflaci na jednociferných úrovních.

O něco méně čitelné a nakonec i pozvolnější by mělo být odeznívání jádrové inflace. Některé služby jako pohostinství a hoteliérství vykazují stále relativně rychlou meziměsíční dynamiku a stejně tak v posledním měsíci zastavilo meziměsíční pokles imputované nájemné. Na druhou stranu i ve službách by se časem měly odrazit nižší ceny energií a potravin - jak trochu naznačují oproti našim očekáváním rychleji klesající ceny za rekreace.



Oproti poslední prognóze ČNB byla inflace v květnu nižší o 0,5procentního bodu (11,6 %). Oproti dubnu se však rozdíl mezi prognózou a realitou nezvětšil a z tohoto pohledu se nejedná o nové proti-inflační překvapení. Poslední čísla z reálné ekonomiky (maloobchod, průmysl), stejně tak jako dynamika mezd však zůstávají lehce za očekáváním centrální banky, a proto v nejbližších měsících již neočekáváme další růst úrokových sazeb. První opatrný pokles úrokových sazeb dál očekáváme na konci tohoto roku (Q4 2023 o 50bps).





*** TRHY ***



Koruna

České koruně nijak neprospěla inflační čísla za květen - i když byl pokles inflace o něco mírnější, než očekával trh, na očekávané trajektorii sazeb to nic zásadního nemění (viz úvodník). Navíc komentáře Tomáše Holuba i Jana Kubíčka potvrzují, že bankovní rada se v tuto chvíli zaobírá spíše otázkou, kdy úrokové sazby eventuálně začít snižovat.



Eurodolar

Averze k riziku dramaticky klesá, což má za následek posun eurodolaru vzhůru.

Skutečný začátek týdne se odehraje až dnes odpoledne, kdy bude zveřejněna americká inflace za květen. Jde přitom o poslední číslo před zítřejším rozhodnutím Fedu o úrokových sazbách. Všeobecně se přitom očekává, že inflace díky bazickému efektu poklesne - teď jde o to o kolik. V případě jádrové inflace půjde zřejmě jen o malý pokles (z 5,5 % na 5,2 % meziročně), celková inflace by však mohla propadnou výrazněji. Trh přitom optimisticky očekává, že z 5,0 % na 4,1 %, což se nám jeví jako příliš optimistické. Pokud budou skutečná čísla blízko tržnímu konsensu, tak Fed patrně sazby tentokrát nezvedne a ani trh na něco takové asi nebude spekulovat. Problém by nastal, pokud by jádrová inflace příliš nepoklesla - pak by se do hry dostal scénář zvýšení úroků ze strany Fedu již zítra, přičemž dolaru by něco takového pomohlo.



Akcie

Máme za sebou první obchodní den týdne, kdy nejzásadnějšími událostmi budou zasedání centrálních bank FEDu a ECB. Zámořské trhy se do něho pustily s optimizmem. Nejširší index S&P 500 posílil o 0,9 %, nejvíce se však dařilo technologickému indexu Nasdaq, který posílil dokonce o 1,5 %. Poslední týdny zažíváme na trzích vlnu optimismu a index S&P 500 již přidal přes 20 % od svých říjnových minim. Společnost Nasdaq, která provozuje stejnojmennou akciovou burzu, včera propadla o 11,8 %. Oznámila totiž, že bude kupovat softwarovou společnost Adenza za 10,5 miliardy USD, což analytici označují jako „drahou sázku“. Biotechnologický výrobce léčiv Biogen včera rostl o 1,5 %.