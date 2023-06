Buffetta dál zajímá Japonsko. Berkshire zvýšila podíly v pěti obchodních firmách

Investiční společnost amerického miliardáře Warrena Buffetta zvýšila podíly v pěti japonských obchodních firmách. V průměru v každé z nich teď drží více než 8,5 procenta a celková investice převyšuje hodnotu akcií, které Berkshire drží v jakékoliv jiné zemi mimo Spojené státy, uvedl dnes web televize CNBC.



Berkshire podíly zvýšila prostřednictvím své firmy National Indemnity Company, kterou má v plném vlastnictví. Jde o investice do obchodních firem Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui a Sumitomo. Krok je v souladu s dříve avizovaným záměrem podíly v těchto firmách vlastnit dlouhodobě a postupně je zvyšovat. Buffett už dříve řekl, že podíl ani v jedné z těchto pěti firem nakonec nebude vyšší než 9,9 procenta.



Buffett navštívil v dubnu Japonsko a oznámil, že zvýší investice do různých japonských obchodních domů na 7,4 procenta. Zmíněných pět firem přitom označil za srovnatelné subjekty se svým konglomerátem, který sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska.



Všech pět firem patří mezi všeobecné obchodní společnosti. Zaměřují se na diverzifikované dlouhodobé investice, které upřednostňují hodnotu a peněžní toky. Tradičně mají ústřední postavení v dovozu energií, nerostných surovin a potravin do Japonska a ve vývozu hotových výrobků. v Japonsku žádné jiné investice nemá.



Akcie uvedených pěti obchodních firem od začátku roku vzrostly o více než 30 procent. Akcie společnosti Marubeni si připsaly 62 procent a od konce roku 2020 se jejich cena více než ztrojnásobila.



Dvaadevadesátiletý Buffett patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. Podle aktuálního žebříčku miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, je Buffett sedmým nejbohatším člověkem na světě s majetkem zhruba za 118 miliard dolarů (2,6 bilionu Kč).