Elliott: S komerčními realitami to není tak zlé. Banky jsou stabilní a výrobní nemovitosti jsou na tom 'docela dobře'

Investoři čekali na to, zde se problémy v některých regionálních bankách stanou systematickým jevem. V tuhle chvíli se zdá, že byly spíše koncentrovány do několika málo bank, zatímco většina z nich je ve skutečnosti velmi dobře spravována. Pro CNBC to uvedl ředitel společnosti Unlimited Bob Elliott, který se pohybuje v oblasti fondů rizikového kapitálu.



Banky byly kvůli předchozím tenzím, „docela přeprodány s ohledem na to, v jaké ekonomické situaci se nachází“. Zmíněné hodnocení ale podle experta neznamená, že by nyní bankovní sektor vystřelil nahoru. Na CNBC k tomu dodali, že podle některých názorů mohou banky čelit dalšímu tlaku kvůli vývoji v sektoru komerčních realit. A možná bude v sektoru menších institucí muset proběhnout určitá konsolidace. Mimo jiné kvůli vyšším požadavkům na vlastní kapitál.

Elliott má na vliv vývoje na realitách trochu jiný názor. Podle něj se na toto téma poukazovalo zejména na vrcholu bankovní krize. „Každý, kdo má nějaké zkušenosti s bankovnictvím, ale ví, že bude trvat věčně, než se tohle plně projeví." Expert konkrétně míní, že třeba deset let. A to znamená, že bankovní sektor bude celkově už v úplně jiné pozici, než nyní. Banky pak podle něj mají dostatečné zisky a celkovou kapacitu na to, aby absorbovaly ztráty plynoucí z vývoje na trhu komerčních nemovitostí.







Elliott také v uvedené souvislosti připomněl, že komerční reality nejsou jen „nablýskané kanceláře v New Yorku“. Patří sem také třeba sklady, či nemovitosti výrobního sektoru a v této oblasti je podle něj vývoj „docela dobrý“. Expert byl tázán i na to, zda stále sleduje vývoj bankovních depozit. Odpověděl, že ano a rozhodující podle něj je, zda probíhají takzvané runy na banky, či zda se depozita jen pomalu přesouvají v rámci celého bankovního sektoru, či míří k fondům peněžního trhu.



Určitý odliv depozit z bank směrem ke zmíněným fondům je motivován vyššími výnosy, které se zvedly poté, co centrální banka začala zvedat sazby. Podle Elliotta je pak na straně pohybu depozit situace již několik týdnů velmi klidná. Nedochází tedy k tomu, že by v bankovním sektoru docházelo ke zmíněnému runu na některé banky, tedy náhlému vybírání vkladů ve velkém, které by mohlo ohrožovat stabilitu bank.



Zdroj: CNBC