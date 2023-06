Bývalý šéf Nissanu Ghosn automobilku zažaloval o více než jednu miliardu dolarů

Bývalý šéf Nissanu Carlos Ghosn podal v Libanonu žalobu na japonskou automobilku, další dvě společnosti a 12 lidí. V žalobě z 18. května je obviňuje z pomluvy, urážky na cti a falšování věcných důkazů. Žádá přes jednu miliardu dolarů (přes 21,8 miliardy Kč). Informovala o tom dnes agentura Reuters. Nissan se k věci zatím nevyjádřil.



Ghosn byl architektem francouzsko-japonské aliance Renault-Nissan, do níž se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. V roce 2018 byl v Japonsku zatčen a obviněn z několika trestných činů, mimo jiné ze zneužití firemních peněz a z toho, že nepřiznal všechny své příjmy.



Vinu Ghosn popírá. Tvrdí, že jeho zadržení bylo součástí spiknutí vedoucích pracovníků Nissanu, jehož cílem bylo zablokovat fúzi. V Japonsku byl propuštěn na kauci. Na konci roku 2019 ze země uprchl do Libanonu na palubě soukromého letadla schovaný v bedně na hudební nástroje.



Kvůli obvinění ze zpronevěry firemních peněz a údajně nepřiznaným příjmům Ghosna čeká v Japonsku soudní proces. Po příletu do Libanonu Ghosn prohlásil, že utíká před "zmanipulovaným" soudním systémem v Japonsku a jeho cílem je očistit své jméno. Soudní zdroj uvedl, že soudní jednání se bude konat 18. září.