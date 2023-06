Eli Lilly koupí vývojáře imunologických léků DICE za 2,4 miliardy USD

Farmaceutická společnost se dohodla na koupi biofarmaceutické firmy DICE Therapeutics za 2,4 miliardy USD (52,3 miliardy Kč). Akvizicí posílí své portfolio přípravků na nemoci spojené s poruchou imunity. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.



Za jednu akcii DICE nabídla 48 USD v hotovosti. Ve srovnání s posledním závěrem akcií firmy DICE to představuje zisk 42 procent. Firmy očekávají, že transakci uzavřou ve třetím čtvrtletí, pokud ji schválí regulační orgány. Analytici nečekají, že by transakce měla vyvolat obavy u regulátorů.



Hlavním přípravkem DICE v současnosti je lék na kožní onemocnění psoriáza a další nemoci D-806, který je uprostřed testů. Mechanismus přípravku je podobný léku Taltz firmy Lilly. Taltz se podává injekčně, DICE však vyvíjí léky pro perorální použití, tedy podání ústy.



Eli Lilly se zaměřila na přípravky na autoimunitní onemocnění, které mají podpořit její budoucí růst spolu s lékem proti obezitě Tirzepatid, který čeká na schválení. Firmě loni prudce klesl prodej inzulinových produktů kvůli snížení ceny. Minulý měsíc oznámila, že plánuje být předním hráčem v oblasti imunologie.



Akcie firmy patří letos k nejrychleji rostoucím z dílčího indexu farmaceutických firem S&P 500 Pharmaceuticals. Díky naději na lék na obezitu si letos připsaly 22 procent, napsala agentura Reuters.