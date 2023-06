Primoco a Airbus Defence and Space otevřely cestu spolupráci v oblasti bezpilotních leteckých systémů

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV SE otevřel cestu ke spolupráci s Airbus Defence and Space a její dceřinou společností Airbus DS Airborne Solutions v oblasti bezpilotních leteckých systémů. Cílem trojstranného memoranda o porozumění je "spojit odborné znalosti zapojených stran a připravit prostor pro plodnou spolupráci". Společnost Airbus Defence and Space přispěje svými dlouholetými a osvědčenými zkušenostmi v oblasti letové způsobilosti a prostřednictvím své dceřiné společnosti Airbus DS Airborne Solutions se zaměří na mezinárodní trh služeb UAS v komerční oblasti a v oblasti prosazování práva.



"Bezpilotní letouny Primoco UAV získaly v posledních letech významný podíl na trhu a počet provozovaných systémů na celém světě neustále roste. Bezpilotní letecký systém Primoco UAS (unmanned aerial system) je nejen v souladu s nejnovějšími předpisy Evropské unie o bezpilotních letadlech, ale také se standardy NATO EMAR a STANAG, a představuje tak systém vhodný pro zákazníky, kteří hledají platformu schopnou splnit přísné regulační požadavky s vysokou efektivitou a provozní bezpečností. Systém Primoco UAS je oprávněn k provozu v mnoha evropských zemích včetně Německa, Španělska, Dánska, České republiky, Slovenska, Islandu a mnoha dalších na základě přeshraničního uznání certifikace OEM. Jeho provozní schválení v EU bylo také předmětem nedávného úspěšného auditu provedeného národním leteckým úřadem v rámci dohledu EASA nad prováděním předpisů o bezpilotních letounech," otevírá téma Primoco.



„Význam bezpilotních letounů v obraně exponenciálně roste, jak vidíme na Ukrajině. Rychle se také stávají faktorem v komerčních aplikacích pro ochranu hranic a pobřeží, monitorování požárů, pátrání a záchranu, konektivitu nebo zemědělství a inteligentní agrární hospodaření,“ řekl Mike Schoellhorn, generální ředitel společnosti Airbus Defence and Space. „Již mnoho let jsme průkopníky v oblasti bezpilotních platforem. Naše spolupráce se společností Primoco je dalším prvkem budování evropského ekosystému ve světě bezpilotních letounů, které využívají naše ozbrojené síly i celá společnost," uvedl.



Generální ředitel a zakladatel společnosti Primoco UAV SE Ladislav Semetkovský považuje memorandum o porozumění se společností Airbus Defence and Space za přelomové: „Společnost Airbus Defence and Space je celosvětovým lídrem v oblasti leteckých řešení ve více než 130 zemích. Její znalostní základna, včetně pokročilých výzkumných aktivit, zkušeností se zaváděním sofistikovaných systémů a šíře portfolia na různých platformách nám umožní zkoumat nové možnosti systému bezpilotních letadel na zcela jiné úrovni. Díky společnému evropskému zázemí budou výsledky této spolupráce přínosné především pro evropský průmysl. Máme velkou radost z podepsání memoranda o porozumění, protože nám umožňuje zvýšit náš společný potenciál v oblasti bezpilotních letadel,“ dodal.



Primoco UAV vyvíjí a vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, které jsou schopny létat zcela samostatně podle naprogramovaných letových plánů. Klíčovými vlastnostmi letadla jsou jeho velikost, maximální vzletová hmotnost 150 kg, výdrž až 15 hodin, dolet 2 000 km, cestovní rychlost 120 km/h, užitečné zatížení 30 kg a plně automatický vzlet a přistání. Společnost se zaměřuje na civilní a vojenské letecké využití, zejména v oblasti energetiky, pohraniční a pobřežní bezpečnosti, monitorování požáru a pátracích a záchranných operací. Letadla společnosti jsou v provozu na čtyřech kontinentech. Primoco UAV je veřejně obchodovaná společnost na pražské burze cenných papírů na trhu PX START.