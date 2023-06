Vláda schválila návrh rozpočtu 2024: Schodek 235 miliard korun, promluví ještě prognóza v srpnu

Vláda schválila předběžný návrh státního rozpočtu na rok 2024, počítá se schodkem 235 miliard korun. Příjmy by měly být 1,899 bilionu korun a výdaje 2,134 bilionu korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Premiér Petr Fiala (ODS) doplnil, že dnes dohodnutá výše schodku není konečná, bude se pohybovat mezi dnes schválenými 235 miliardami korun a 270 miliardami korun, které vláda minulý týden stanovila jako strop pro výši deficitu.



Stanjura také upozornil, že výše příjmů a výdajů se ještě bude měnit po zpracování srpnové makroekonomické prognózy ministerstva financí (MF). O konkrétní podobě rozpočtu se podle něho ještě povede politická debata. Vláda ho schválí do konce září.



"Jsou to předběžné návrhy příjmů a výdajů jednotlivých kapitol, jednání teprve začnou," řekl Stanjura o schváleném materiálu. Úředníci nyní podle něj rozpracují schválené mantinely podle rozpočtových kapitol, na jejich základě budou nejprve jednat ekonomičtí náměstci jednotlivých ministerstev a poté i přímo ministři o konečné podobě rozpočtu.



Fiala zdůraznil, že jednotliví ministři nebudou chodit vyjednávat na ministerstvo financí o penězích pro svou kapitolu, ale vláda bude o podobě rozpočtu jednat jako tým. Podle něj taková debata přispívá k odpovědnému chování všech ministrů.



Do schváleného návrhu zatím nejsou započítány výdaje kryté půjčkou z Národního plánu obnovy, upřesnilo v tiskové zprávě MF. Návrh naopak zohledňuje dopady balíčku ke konsolidaci veřejných financí, na jehož podobě se vláda dohodla v květnu. Kabinet také rozhodl, že nebude v rozpočtu na příští rok snižovat tarifní platy státních zaměstnanců o pět procent, jak původně zvažoval, ale ponechá je na úrovni letošního roku.



V porovnání s letošním rokem pracuje návrh rozpočtu na příští rok s příjmy o 29,1 miliardy nižšími a výdaji o 89,1 miliardy nižšími. Na výdajové straně je největší nárůst v kapitole ministerstva obrany, jehož rozpočet roste o 48 miliard korun kvůli naplnění zákona, podle něhož musí obranné výdaje dosahovat dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). O 39,6 miliardy korun rostou výdaje na důchody.



Pro letošní rok je schválený deficit rozpočtu 295 miliard korun. Národní rozpočtová rada ale vyjádřila pochybnosti o jeho udržení v této výši, podobně se vyjadřují i ekonomičtí analytici nebo pozice. Ke konci května byl schodek 271,4 miliardy korun. Stanjura řekl, že příští týden začne vláda jednat o dodatečných úsporách v letošním roce, které by pomohly k lepšímu rozpočtovému saldu. Dohodu očekává v polovině července.



Dnes schválený materiál stanovuje také výhled na schodek v dalších dvou letech. V roce 2025 by podle něj měl stát hospodařit s deficitem 200 miliard korun, o rok později by se měl schodek snížit na 175 miliard korun, uvedlo MF. Stanjura řekl, že tak vláda splní svůj závazek snížit do konce svého funkčního období schodek pod tři procenta HDP.