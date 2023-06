Jan Bureš: ČNB poslala trhům lehce jestřábí vzkaz

Centrální banka na svém dnešním zasedání podle očekávání sazby nezměnila. Pro jejich stabilitu hlasovalo 5 členů bankovní rady, zatímco dva členové zvedli ruku pro růst sazeb o 25bps. To je o jeden hlas méně než na předešlém zasedání a argumenty pro další utažení měnové politiky podle našich předpokladů v bankovní radě slábnou. To je dáno jednak postupným odezníváním inflace (celkové i jádrové) a současně o něco horšími výsledky domácí ekonomiky (slabší růst v Q1 2023 i slabý start do Q2).

Na druhou stranu jsou však centrální bankéři stále velmi opatrní při jakýchkoliv úvahách nad možným poklesem úrokových sazeb. Hlavním důvodem je relativně napjatá situace na trhu práce, neukotvená inflační očekávání a stále i nejistý vývoj fiskální politiky (ČNB bude počítat s rozpočtovým balíčkem, až uvidí konkrétní legislativní změny). Guvernér Aleš Michl tak zopakoval, že na příštím zasedání spojeném s prognózou (srpen) budou hlasovat buď o vyšších sazbách nebo o jejich stabilitě. Navíc se opět ohradil oproti očekávání trhů - otevřeně mluvil o tom, že sázky trhů na pokles sazeb v Q3 2023 jsou podle bankovní rady předčasné a že se nenaplní.







My i po dnešním zasedání nadále předpokládáme, že k prvnímu opatrnému poklesu sazeb dojde až ve čtvrtém kvartále tohoto roku (o 50bps na 6,50 %). Výraznější pohyb sazeb směrem dolů očekáváme až v příštím roce, a to s dalším poklesem inflace a lehkým nárůstem míry nezaměstnanosti. Stále vnímáme jako riziko, že k prvnímu poklesu sazeb může dojít z důvodu “opatrnosti” spíše později - tedy teoreticky až na začátku roku 2024 (únorové zasedání s prognózou).