Nike výsledky předstihla odhady analytiků, slevové akce se ale zakusují do marží

Americký výrobce sportovního oblečení a obuvi zvýšil ve čtvrtém finančním čtvrtletí tržby o pět procent na 12,8 miliardy dolarů (279 miliard Kč), a překonal tak odhady analytiků. Nové slevové akce ale poškodily firemní marže. Firma to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení.



Analytici v anketě společnosti Refinitiv odhadovaly tržby na 12,59 miliardy dolarů. Největší světový výrobce sportovního oblečení těžil z oživení v Číně, kde tržby po skončení přísné proticovidové politiky stouply o 16 procent. Bohatí zákazníci nakupovali po odstranění protipandemických opatření ve velkých čínských městech oblíbené boty včetně modelů Invincible 3 a Jordan Mid-1.



Tržby na největším trhu firmy, kterým je Severní Amerika, sice vzrostly o pět procent, byl to ale nejpomalejší růst za čtyři čtvrtletí. Na vině je podle agentury Reuters vysoká inflace. Kvůli tomu, že lidé více šetří, začali maloobchodníci omezovat objednávky.



Firma nabízela více slev, aby se zbavila přebytečných zásob oblečení a obuvi, což do jejích obchodů přilákalo další zákazníky. To však ublížilo maržím, které klesly o 1,4 procentního bodu na 43,6 procenta.



Tržby za celý rok vzrostly o deset procent na 51,2 miliardy dolarů. Čistý zisk se snížil o 16 procent na 5,1 miliardy dolarů.