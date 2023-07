Rozbřesk: Tuzemský průmysl meziměsíčně rostl, koruna oslabila k hranici 23,90 EUR/CZK

Tuzemský průmysl držel v posledních čtvrtletích českou ekonomiku nad vodou a v situaci spotřebitelské deprese bránil hlubšímu hospodářskému propadu. Od začátku letošního roku však přešlapuje na místě, přičemž v dubnu klesla výroba meziměsíčně o 1,9 %. Dnes byl zveřejněn výsledek průmyslu za květen, meziročně odvětví rostlo o 1,4 %. Stejně jako v dubnu stoupla výroba aut a klesla produkce ve většině ostatních průmyslových odvětví. Opět ubylo zakázek v průmyslu, jejich hodnota meziročně klesla o 4,4 procenta. Meziměsíčně se průmyslová produkce zvýšila o 1,6 procenta.

Tuzemské konjunkturální průzkumy, stejně jako index nákupních manažerů PMI, již několik měsíců ukazují na výrazné zhoršení nálady a provozních podmínek v průmyslu. Index PMI ve zpracovatelském průmyslu je dokonce v pásmu recese již rok a půl a v posledních měsících se dále propadá. Tvrdá data však zatím takto pesimistický obrázek nekreslí, zčásti i díky tomu, že sektor automotive stále dokončuje rozpracovanou výrobu z posledních – rozpadlými dodavatelskými řetězci zasažených – let. Předpokládáme však, že s postupným vyčerpáním toho efektu se bude průmyslová výroba v Česku dostávat pod stále intenzivnější tlak.

Hlavním důvodem je slábnoucí poptávka. Ta ovlivňuje negativně nejen samotnou výrobu, ale také nákup vstupů a zaměstnanost. Červnová data PMI signalizují zatím nejrychlejší pokles výroby i nových zakázek v tomto roce, přičemž slabá dynamika nových zakázek je patrná jak na domácích, tak i zahraničních trzích. Ochlazená poptávka se projevila i na dalším poklesu zaměstnanosti – v červnu bylo tempo propouštění nejsvižnější od poloviny roku 2020.

Z pohledu ČNB bude dnes ostře sledovaný také vývoj mezd v průmyslu. V dubnu mzdová dynamika meziročně mírně zrychlila na 9,6 %, zatím ale zůstává pod dvoucifernou hranicí ze začátku letošního roku. To se však mohlo v květnu změnit vzhledem k výraznému navyšování mezd v automotive (např. základní mzdové tarify ve Škoda auto se navýšily o +10,1 %). Pokud by měly mzdy znovu vykázat takto silnou dynamiku, jednalo by se po relativně delší době o (lehké) jestřábí překvapení pro centrální banku.





*** TRHY ***



Koruna



Koruna včera výrazně ztrácela a podívala se až k hranici 23,90 EUR/CZK. Na vině je nižší likvidita spojená se svátečními dny, ale svou roli zřejmě sehrál i nárůst averze k riziku na hlavních trzích. Silná čísla z amerického trhu práce (ADP) totiž zvyšují pravděpodobnost, že Fed bude muset zvýšit sazby nejen v červenci, ale také na zářijovém zasedání. A to se pochopitelně nelíbí celé paletě rizikových aktiv, včetně české měny. Ta dnes musí být znovu v pozoru, neboť přijdou na řadu oficiální data z amerického trhu práce (payrolls), která mohou celkový sentiment na trzích dále zhoršit.



Eurodolar



Eurodolar se na konci prvního prázdninového týdne obchoduje stále relativně klidně kolem hranice EURUSD 1,09, ačkoliv data z posledních (v Česku svátečních) dní nebyla nezajímavá. Americký index ISM ve službách a zejména pak včerejší ADP report z trhu práce (497 vs očekávaných 250 tisíc nových pracovních míst) překvapily trhy pozitivně. V souhrnu tak sázky na další růst oficiálních sazeb Fedu během zasedání na konci července vzrostly na 90 % (dalších +25 bps v září vidí trh s pravděpodobností 25 %), ačkoliv poslední zápis z jednání FOMC lehce relativizoval sílu signálu, který data z trhu práce vysílají (dodejme, že JOLTS report dopadl bez výraznějších překvapení).

A právě oficiální report o počtu nových pracovních míst - payrolls za červen - je dnes hlavním očekávaným číslem. Trh původně čekal výsledek kolem +200 tisíc nových míst, nicméně tato očekávání se po ADP jistě změnila, neboť obě datové řady spolu v posledních měsících z historického pohledu korelují spíše lépe. Uvidíme, zda případné překvapení (v tomto případě by se vzhledem k výsledku ADP reportu muselo jednat spíše o překvapení negativní), eurodolar dokáže rozhýbat.