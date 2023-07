Yardeni: Problém je v příliš velkém počtu býků. Fundament velmi dobrý

„Problém je v příliš velkém počtu býků.“ Tak nyní hodnotí situaci na akciovém trhu Edward Yardeni, který stojí v čele své společnosti Yardeni Research. Na trhu tak podle něj „není dostatek pesimistů“, což je ale dáno „velmi dobrým fundamentem“.



Podle ekonoma došlo k překlopení ve většinovém názoru. Dříve totiž panovaly obavy z vysoké inflace a jejích důsledků, nyní se investoři přiklánějí ke scénáři hladkého přistání. V něm by americká ekonomika nespadla kvůli monetárnímu utahování do recese, ale dál by pokračovala bez větších problémů v růstu. S tím, že „dezinflace je tady“.



Yardeni zmínil obavy z klesající kvality úvěrových portfolií bank. I zde ale podle něj bude z hlediska akciových investorů nejvýznamnější další vývoj v ekonomické aktivitě. Pokud totiž bude hospodářství dál růst, „kvalita úvěrů nebude takový problém.“ Banky totiž mohou během relativně krátké doby svou ziskovostí pokrýt ztráty z některých úvěrů.



Podle experta začal býčí trh na amerických akciích v říjnu minulého roku. On sám již nějaký čas hovoří o cíli pro index S&P 500 ve výši 4600 bodů. Jenže ten by měl platit ke konci letošního roku a akciový trh se postupně blíží k této hranici už nyní. Yardeni ale momentálně podobným cílům nepřikládá velkou důležitost, rozhodující je podle něj právě to, že probíhá býčí trh.



O hladkém přistání hovořil na Bloombergu i Phil Camporeale z Asset Management. Uvedl, že jeho firma dávala v březnu 40% pravděpodobnost recese, nyní jen 25 %. Podle investora se přitom letos příběhy týkající se dalšího ekonomického vývoje mění každý týden. Jeho společnost je ale „pevně přesvědčená“, že americké hospodářství míří k hladkému přistání. To znamená, že dojde k poklesu inflace při zachování silného trhu práce a ekonomické aktivity.



Camporeale podle svých slov nyní nikomu neradí, aby se dal na akcie. Hovořil namísto toho o diverzifikovaném portfoliu, které není příliš vychýleno ani k dluhopisům, ani k akciím. Fed pak podle něj zvedne sazby ještě dvakrát. Centrální banka ale možná radši zvedání sazeb o něco přežene, „protože není ani zdaleka blízko svému cíli ve výši 2% inflace.“



K tomu expert dodal, že „všichni nyní hovoří o akciích společnosti NVIDIA“, podle něj je ale zajímavější to, že diverzifikované portfolio z akcií a dluhopisů je letos 10 % nahoře. Následující graf ukazuje letošní výkony akcií velkých technologických firem včetně NVIDIA na straně jedné a zbytku trhu na straně druhé:





Zdroj: Bloomberg