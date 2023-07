Čistý zisk Tesly vzrostl o pětinu, marže však klesla kvůli nižším cenám aut

Čistý zisk americké automobilky , která se specializuje na výrobu elektromobilů, v druhém čtvrtletí vzrostl meziročně o pětinu na 2,7 miliardy dolarů (57,6 miliardy korun). Společnost posílila prodej snížením cen svých aut, což však vedlo k poklesu její ziskovosti, píše agentura AP. Příjmy automobilky v druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 47 procent na bezmála 25 miliard dolarů (533 miliardy korun).



Ve druhém čtvrtletí dodala svým zákazníkům 466.000 vozů a vyrobila jich bezmála 480.000. V obou případech se jednalo o meziroční růst o více než 80 procent. Automobilka potvrdila, že v letošním roce chce dodat 1,8 milionu vozů.



Kvůli snížení cen však automobilce klesla hrubá marže. Ta se snížila ve srovnání s prvním čtvrtletím o zhruba jeden procentní bod na 18,2 procenta, což byl nejnižší údaj za předchozích 16 kvartálů.



Tesla také investuje peníze do dalších investic, včetně svého vlastního projektu, nejnovějšího modelu Cybertruck a Dojo. Musk uvedl, že společnost do konce příštího roku na tomto projektu utratí nejméně 1 miliardu dolarů. Tesla je sice stále na cestě k výrobě přibližně 1,8 milionu vozů v roce 2023, ale v tomto čtvrtletí dojde k poklesu výroby kvůli modernizaci továrny.

Generální ředitel označil nižší zisky za zpomalovací prahy v širším růstovém příběhu a prohlásil, že Tesla by jednou mohla být desetkrát větší než v současnosti. Investoři přesto reagovali negativně a akcie ve středu v 19:45 v New Yorku klesly o 4 % poté, co se v letošním roce více než zdvojnásobily.

"Má smysl obětovat marže ve prospěch výroby většího počtu vozidel, protože si myslíme, že v nepříliš vzdálené budoucnosti dojde k dramatickému nárůstu jejich ocenění," řekl Musk.

Strategie společnosti Tesla snižovat ceny za účelem zvýšení objemu prodeje - reakce na napjaté rozpočty domácností a nové konkurence - se osvědčila. Společnost ve druhém čtvrtletí překonala očekávání v oblasti zisku i tržeb a již dříve oznámila rekordní dodávky vozů za toto období.

"Vzhledem k dosavadnímu raketovému vzestupu akcií v roce 2023 byla očekávání investorů před zveřejněním zjevně vysoká." uvedl Garrett Nelson ze společnosti CFRA Research v poznámce pro klienty. Zisk automobilky bez zahrnutí některých položek dosáhl 91 centů na akcii, což je více než 81 centů, které odhadovali analytici. Tržby vzrostly o 47 % na 24,9 miliardy dolarů, což je lepší výsledek, než konsenzuálně očekávaných 24,5 miliardy dolarů.

Společnost nezveřejnila svou automobilovou marži, která je ostře sledovaným ukazatelem ziskovosti společnosti Tesla, a která činila více než 30 % na začátku loňského roku. Analytik Barclays Dan Levy vypočítal marži za čtvrtletí na 18,1 %, bez započtení regulačních úvěrů.

V lednu finanční ředitel společnosti Tesla, Zachary Kirkhorn prohlásil, že pro letošní rok plánuje 20% automobilovou marži bez započtení regulačních úvěrů. To bylo v souvislosti se zpomalením nákupu elektromobilů a rostoucími zásobami obtížné udržet a Kirkhorn v dubnu tuto prognózu odvolal.

Nárůst zásob

K problémům automobilky z Austinu přispívají i stále větší zásoby vozů. Musk neposkytl žádné bližší informace o zpomalení výroby ve třetím čtvrtletí, ale označil ho za důsledek "letních odstávek". Na začátku tohoto roku uvedl, že společnost má "šanci" vyrobit 2 miliony vozů.

Analytici sice tvrdí, že nové modely, jako je Cybertruck, by mohly Tesle pomoci udržet tempo růstu prodejů, ale dlouho očekávaný truck bude k dispozici ve velkých objemech až v příštím roce. První Cybertruck sjel z linky ve společnosti Tesla Austin teprve nedavno, uvedla společnost o víkendu.

Společnost Tesla upřesnila, že kybernetické vozy, které se nyní vyrábějí - se zhruba dvouletým zpožděním - jsou ve skutečnosti "kandidáty na vydání" a nejsou určeny k prodeji. Společnost nenabídla žádné aktuální informace o cenách a uvedla, že dodávky zahájí ještě letos.

Musk se také pochlubil softwarem Tesla pro asistenci řidičům, který společnost možná poskytne i dalším výrobcům automobilů. Generální ředitel uvedl, že Tesla vede počáteční jednání o možném poskytnutí licence na svůj systém velkému výrobci, jehož jméno neuvedl.

Zdroj: ČTK, Bloomberg