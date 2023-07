Platformě Netflix přibylo ve druhém čtvrtletí více předplatitelů, než se čekalo

Platformě v druhém čtvrtletí přibylo výrazně více předplatitelů, než se očekávalo. Společnost uvedla, že od dubna do konce června získala 5,9 milionu nových předplatitelů, zatímco analytici předpovídali nárůst o 1,9 milionu uživatelů, píše agentura Reuters. Příjmy společnosti však mírně zaostaly za očekáváním. Akcie na výsledky reagovaly v aftermarket poklesem o více než 8 %.



Streamovací platforma v uplynulých měsících učinila několik kroků, které mohly vést k růstu počtu předplatitelů. Na konci loňského roku začala nabízet levnější předplatné s reklamou a v květnu zavedla opatření proti sdílení přístupových hesel mezi uživateli. To podle agentury AP využívalo až 100 milionů uživatelů, aby měli bezplatný přístup k obsahům nabízených na platformě. Podle nových pravidel musí mít nyní svůj účet, a předplatitel, který sdílí hesla, za to platí příplatek.



Příjmy společnosti ve druhém čtvrtletí meziročně mírně vzrostly na 8,2 miliardy dolarů (175 miliard korun), což je o zhruba 100 milionů méně, než očekávali analytici. Ve třetím čtvrtletí společnost očekává příjmy v hodnotě 8,5 miliardy dolarů (181 miliard korun), analytici pak ještě o 200 milionů více.



Na konci června měl po celém světě 238 milionů předplatitelů.

Graf: Netflix zvyšuje počet předplatitelů

Zdroj: Bloomberg, Netflix company reports



Platforma ve druhém kvartálu také meziročně zvýšila svůj čistý zisk, který činil zhruba 1,5 miliardy dolarů (32 miliard korun). Výsledky označily společnost za nejlepší druhé čtvrtletí od hlubin pandemie před třemi lety.

Společnost připsala velkou část boomu svému zátahu proti sdílení hesel. V květnu začal poskytovatel půjček pro streamování účtovat lidem ve více než 100 zemích, aby i nadále sdíleli svá hesla, což je klíčová část jeho plánu na urychlení růstu po pomalém roce 2022. Plán byl u uživatelů kontroverzní a analytici si nebyli jisti, jak to ovlivní růst společnosti. Netflix dlouho tvrdil, že mu nezáleží na tom, jestli lidé používají účet někoho jiného. Ale to bylo v době, kdy Netflix v první polovině roku 2022 přidával více než 25 milionů zákazníků ročně.



Netflix zpočátku očekával, že na začátku zásahu zaznamená nárůst rušení rezervací a že v druhé polovině letošního roku zaznamená další růst. Společnost však uvedla, že počet nových registrací již převyšuje počet zrušených rezervací a že růst tržeb se v následujících měsících zrychlí, přičemž růst ve třetím čtvrtletí se předpokládá na 7,5 %.



Analytici vyjádřovali obavy ze ztrát kvůli rostoucímu poli konkurentů Netflixu, včetně Walt Disney Co. a Warner Bros. Zisk za druhé čtvrtletí na úrovni 3,29 USD na akcii překonal průměr 2,85 USD na akcii podle odhadů analytiků. Streamování představovalo 38% veškerého sledování televize v červnu, podle Nielsenu, což je nové maximum.



"Zatímco streamování je intenzivně konkurenční, ukázali jsme, že se silným výkonem a zaměřením to může být skvělý obchod," uvedla společnost ve svém dopise. Netflix zvýšil svou prognózu volného peněžního toku na rok 2023 na 5 miliard dolarů z nejméně 3,5 miliardy dolarů dříve, v důsledku stávky scénáristů a herců, která zastavila produkci a snížila výdaje. Přínos však bude dočasný. Volné cash flow má opět klesnout v příštím roce, kdy se výroba znovu rozběhne. Generální ředitel Ted Sarandos odmítl řešit, jak stávka ovlivní produkci nových programů.

Zdroj: ČTK, Bloomberg