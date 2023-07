Indická Tata investuje čtyři miliardy liber do továrny na baterie v Británii

Indická společnost Tata, která je majitelem automobilky Jaguar Land Rover (JLR), investuje čtyři miliardy liber (zhruba 110 miliard Kč) do výstavby továrny na baterie pro elektromobily v Británii. Firma tak dnes potvrdila dřívější informace médií. Podle serveru BBC se předpokládá, že britská vláda na továrnu poskytne subvence v hodnotě stovek milionů liber. Vláda ale zatím odmítla rozsah podpory upřesnit, informuje agentura Reuters.



Vláda předpokládá, že nová továrna vytvoří až 4000 pracovních míst. Další tisíce pracovních příležitostí by navíc měly vzniknout v dodavatelském řetězci.

JLR a Tata Motors Ltd. budou hlavními zákazníky elektrárny, která bude schopna poskytovat baterie v hodnotě 40 gigawatthodin se zásobami od roku 2026. Továrna by mohla dodávat zhruba půl milionu vozidel ročně v závislosti na velikosti baterií.

Toto rozhodnutí znamená významné vítězství pro britskou vládu, která odrazila konkurenci ze Španělska o továrnu. Britský automobilový průmysl se snaží konkurovat štědrým pobídkovým balíčkům pro zelené technologie v USA a Evropské unii.

Graf: Uvadající britský automobilový průmysl - produkce špičkových výrobců se od roku 2016 propadla

Zdroj: Bloomberg, Society of Motor Manufacturers and Traders

"Investice skupiny Tata do nové továrny na baterie v Británii je potvrzením síly našeho automobilového průmyslu," uvedl britský premiér Rishi Sunak. Tata při rozhodování o umístění továrny uvažovala také o Španělsku.



Nový závod bude patřit mezi největší továrny na baterie v Evropě. Baterie bude vyrábět pro firmu JLR i pro další automobilky. Někteří odborníci nový závod označují za nejvýznamnější investici v britském automobilovém průmyslu od příchodu japonské automobilky Nissan v 80. letech minulého století, píše BBC.



Nová továrna pomůže britskému automobilovému průmyslu v přechodu od automobilů se spalovacím motorem k elektromobilům. Domácí výroba baterií mimo jiné usnadní splnění podmínek pro bezcelní vývoz elektromobilů z Británie do Evropské unie, uvedl Reuters.



Podle obchodní dohody sjednané v rámci odchodu Británie z Evropské unie má od příštího roku začít platit nové pravidlo, podle kterého 45 procent hodnoty elektromobilů musí pocházet z EU či Británie, aby se tyto elektromobily mohly do EU vyvážet bez cla. Baterie se na ceně elektromobilů obvykle podílejí více než polovinou.

Zdroj: ČTK, Bloomberg