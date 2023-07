TSMC hlásí první pokles zisku za 4 roky, pokles poptávky po elektronice pokračuje

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, největší světový výrobce čipů, vykázal ve čtvrtek propad zisku za druhé čtvrtletí, protože poptávka po spotřební elektronice nadále klesá.



Zde jsou výsledky TSMC za druhé čtvrtletí versus konsensuální odhady společnosti Refinitiv:



Tržby: 480,84 miliardy nových tchajwanských dolarů (15,68 miliardy dolarů) vs. 478,83 miliardy NT dolarů očekávaných



Čistý zisk: 181,8 mld. NT dolarů vs. 172,55 mld. NT dolarů



TSMC oznámila, že tržby klesly o 10% oproti předchozímu roku na 480,84 miliardy NT $, zatímco čistý zisk klesl o 23,3% oproti předchozímu roku na 181,8 miliardy NT $. Společnost již dříve předpovídala tržby za druhé čtvrtletí mezi 15,2 a 16 miliardami dolarů.



TSMC uvedla, že podnikání bylo ovlivněno makroekonomickými nepříznivými faktory, "které utlumily poptávku na koncovém trhu a vedly k průběžným úpravám zásob zákazníků."



Jedná se o první čtvrtletní pokles čistého zisku společnosti od druhého čtvrtletí roku 2019.



Probíhá rekonvalescence?



TSMC je výrobcem nejpokročilejších procesorů na světě, včetně čipů nalezených v nejnovějších iPhonech, iPadech a počítačích Mac. Poptávka po spotřební elektronice se však po pandemii propadla.



Celosvětová poptávka po noteboocích a chytrých telefonech prudce vzrostla během omezení volného pohybu osob kvůli pandemii Covid-19, což přimělo výrobce smartphonů a počítačů, aby zvýšily objednávky čipů. Nyní se tyto společnosti potýkají s nadměrnými zásobami, protože spotřebitelé omezují nákupy tohoto zboží kvůli rostoucí inflaci. To vedlo k poklesu cen čipů.



V květnu největší zákazník TSMC oznámil, že celkové tržby klesly již druhé čtvrtletí v řadě. Globální trh se smartphony se ve druhém čtvrtletí propadl o 11% ve srovnání s předchozím rokem, podle zprávy zveřejněné v úterý poskytovatelem datových statistik Canalys.

Canalys však uvedl, že existují náznaky, které ukazují na oživení trhu se smartphony. "Trh se smartphony vysílá první signály o oživení po šesti po sobě jdoucích čtvrtletích poklesu od roku 2022," uvedl Le Xuan Chiew, analytik společnosti Canalys. "Inventář smartphonů se začal vyjasňovat, protože prodejci smartphonů upřednostňovali snižování inventáře starých modelů, aby vytvořili prostor pro nové uvedení na trh."



Zdroj: CNBC