Ifo: Podnikatelská nálada v Německu v červenci klesla třetí měsíc po sobě

Podnikatelská nálada v Německu se v červenci třetí měsíc po sobě zhoršila. Oslovení podnikatelé hůře hodnotí jak aktuální situaci, tak i výhled. Dnes to uvedl mnichovský ekonomický institut Ifo. Cesta k oživení největší evropské ekonomiky, která se snaží vymanit z recese, tak podle analytiků bude ještě dlouhá.



Index podnikatelské nálady se snížil na 87,3 bodu z červnových 88,6 bodu. Údaj za červen institut zpřesnil z dříve uváděné hodnoty 88,5 bodu. Pokles byl mírně silnější než očekávali analytici v anketě agentury Reuters, kteří odhadovali červencovou hodnotu na 88 bodů.



Podniky byly znatelně méně spokojeny zejména se současným stavem podnikání. Znovu se také zhoršil dílčí index očekávaného vývoje.



Firmy dostávají stále méně nových zakázek. Využití kapacit se snížilo o 1,4 procentního bodu na 83 procent. Poprvé po více než dvou letech se tak dostalo pod svůj dlouhodobý průměr 83,6 procenta.



Klesl také dílčí index pro sektor služeb. Poskytovatelé tam byli znatelně méně spokojeni se současnou situací, očekávání pro nadcházející měsíce však byla o něco méně pesimistická. Podnikatelské klima a zejména výhled do budoucna se zhoršil i v obchodě. Ve stavebnictví se ukazatel podnikatelského klimatu propadl na nejnižší úroveň od února 2010. Větší nespokojenost byla se současnou situací a zhoršil se i výhled na příští měsíce.



Německo se začátkem letošního roku dostalo do technické recese, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. V pátek statistici zveřejní předběžné údaje o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) za druhé čtvrtletí. Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých firem.