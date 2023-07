KeyBanc: Co přinesou Threads společnosti Meta. A co Twitter?

Semafor.com informuje o tom, že Twitter hrozí žalobou společnosti Meta kvůli její nové službě Threads. Tato síť totiž podle Twitteru stojí na jeho know-how, které Meta získala díky přijímání bývalých zaměstnanců Twitteru. Justin Patterson z KeyBanc pak na CNBC hovořil o tom, co by nový projekt mohl celkově znamenat pro společnost Meta a jaký je její výhled.



Patterson má na akciích společnosti Meta doporučení kupovat s cílovou cenou 335 dolarů. Nakonec bude firma podle něj schopná „monetizovat“ i Threads, ale historie ukazuje, že to může trvat. Meta totiž v minulosti sledovala strategii, při které nejdříve budovala velmi početnou uživatelskou bázi a teprve potom se zaměřila na ziskovost. Threads má podle experta velmi dobrý nástup, ale stále se pohybuje na samém počátku svého životního cyklu.



Analytikův valuační model tak pro následující dva roky nepočítá s žádnými finančními přínosy nové platformy. Pokud nějaké budou, bude to pozitivní překvapení. Porovnatelnou platformou je Twitter a podle experta se Meta bude snažit, aby ta její byla uživatelsky „mnohem přívětivější“. Tím může zvýšit její atraktivitu a nakonec i počet uživatelů.



Analytik poukázal na to, že cena akcie se nyní posouvá nahoru jednak pozitivními revizemi ziskovosti a také vyššími valuacemi. Poměr ceny akcie a zisků by podle něj mohl ještě o něco vzrůst, a to k úrovním kolem 20. Potenciál je pak i na straně samotných tržeb a zisků, které by měly zvedat nové produkty včetně těch spojených s umělou inteligencí.



Nebude na akcie společnosti Meta doléhat celkový vývoj v ekonomice? Jak odolná je akcie a firma vůči recesi? Na tyto otázky Patterson odpověděl, že Meta by měla být méně citlivá než jiné technologické společnosti právě kvůli novým produktům. Mimo jiné zmínil Reels, které byly v minulém roce brzdou, ale „nyní se překlápí do pozitiva.“



O Threads na CNBC hovořil i Brent Thill z Jefferies, který byl také nadšený z prudce rostoucího počtu uživatelů v prvních dnech po představení platformy. Časem se pak může stát významným konkurentem Twitteru, který je podle experta pro průměrného člověka velmi těžký na používání. Naopak Threads jsou „čisté a použitelné“. Na otázku týkající se monetizace expert uvedl, že díky existující infrastruktuře ji může Meta „spustit kdykoliv se jí zlíbí.“



Zdroj: CNBC