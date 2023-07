Akciové trhy zůstaly po zasedání FEDu bez pohybu

Většina dnešní obchodní seance probíhala v duchu vyčkávání na výstup ze zasedání americké centrální banky. Hlavní indexy se držely v lehkém záporu a ani po oznámení zvýšení úrokových sazeb o očekávaných 25 bazických bodů se výrazněji nepohnuly. Pro zajímavost se jednalo již o 11 zvýšení z posledních 12 zasedání (na červnovém zasedání ke zvýšení nedošlo) a úrokové sazby jsou nejvýše od do ekonomické krize. Makroekonomická data ukazují, že HDP v prvním čtvrtletí rostlo nad očekávání. Zároveň trh práce, potažmo míra nezaměstnanosti, zůstává velmi silný. Naopak inflace i přes zpomalující tendenci stále dosahuje vysokých hodnot a FED proti ní chce zasáhnout. První dvě čísla (HDP a nezaměstnanost) mu v tomto uvolňují ruce. Následně při tiskové konferenci s Jerome Powellem se akciové indexy dokonce přehouply do kladných hodnot. Závěr byl ale opět v lehkém záporu.



Z korporátní sféry jsou dnes nejsledovanějšími tituly a Alphabet, které v dnešní obchodní seanci reagují na včerejší oznámení výsledků hospodaření za poslední kvartál. Reakce zde jsou naprosto odlišné a vlastně zrcadlově obrácené než tomu bylo po minulém oznámení. dnes oslabil o 3,7 %. Představil solidní sadu čísel, investory ale nenadchlo to, že se dostatečně rychle neprojevuje „revoluce na poli AI“, která vyvolala vlnu nadšení před třemi měsíci. Opačně je tomu u mateřské společnosti vyhledávače Google, která dostála svým umírněným výrokům. Investory zároveň potěšilo, že vyhledávač neztrácí tržní podíl na úkor právě umělé inteligence. Alphabet tak dnes přidal 5,8 %.