Apple uspokojil ziskem, akcie ale chladí prodeje iPhonů. Tim Cook překvapil komentářem k AI

Americký technologický lídr představil výsledky za jeho třetí čtvrtletí. Příjmy meziročně mírně klesly, ale naplnily očekávání analytiků. Za ním mírně zaostaly prodeje iPhonů a akcie nemilosrdně reagují poklesem. Zisk na akcii uspokojil překonáním konsensu. Podívejme se na klíčová čísla podrobněji.

Příjmy Applu dosáhly 81,80 miliardy dolarů a byly sice meziročně nižší o 1,4 %, ale předstihly očekávání analytiků na úrovni 81,55 mld. USD. Jako zklamání si ale trhy překládají prodeje iPhonů celkovou hodnotou tržeb 39,67 miliardy dolarů, což je meziroční pokles o 2,4 % a těsné zaostání za konsensem 39,8 mld. USD. Příjmy z prodejů Maců meziročně klesly o 7,3 % na 6,84 mld. USD a skončily nad očekáváním 6,37 mld. USD. U iPadů jsou čísla meziroční pokles o 20 % na 5,79 mld. USD při konsensu 6,33 mld. USD. V segmentu nositelné elektroniky se tržby posunuly meziročně o 2,5 % výše na 8,28 miliardy dolarů při očekávání 8,38 mld. USD, zde se tedy čekalo více.

Prodejní výkony iPhonů série 14 neoslňují, Apple slibuje, že následující řada bude nejvýraznějším updatem za poslední tři roky. Připomeňme, že dle komunikace Applu na dodavatele Apple počítá letos s dodávkami zhruma stejného množtví iPhonů jako loni. Související dřívější komentář naleznete v odkazech pod textem.

Světlým bodem, který ale vývoj prodejů iPhonů v celkovém efektu přetlačil, jsou Services revenues. Ty meziročně poskočily o více jak 8 % na 21,2 miliardy dolarů. Předstihly tak sázky analytiků, konsensuálně na 20,8 mld. USD.

Zisk na akcii Applu dosáhl 1,26 dolaru na akcii a předstihl očekávání dle konsensu Bloomberg 1,20 USD/akcie. Konsensus přitom vyrovnával hodnotu před rokem. Podle Tima Cooka byla tahounem segmentu zhruba miliarda předplatných.

Hrubá marže Applu dosáhla 36,41 mld. USD a meziročně se zlepšila o 1,5 %. Pro trhy by při konsensu 36,03 mld. USD neměla být zklamáním.

Šéf Applu Tim Cook, který se doposud poměrně vyhýbal komentářům na téma AI, nyní překvapivě rychle v rámci uvolňování výsledků říká, že Apple již roky investuje do mnoha podob a variant AI a vyzdvihl na jedné straně potenciál tohoto světa, na druhé straně akcentuje, že "existují potíže, které musejí být podchyceny". Apple postupně chce integrovat AI technologie včetně generative AI do jeho produktů v zájmu "obohacení života lídí". V tomto směru je zajímavý pohled na investice Applu do výzkumu a vývoje, které ve čtvrtletí poskočily o 3,12 na celkových 22,61 miliardy dolarů. Cook pronesl, že AI technologie vnímá jako "jádrové technologie", které budou obsaženy v každém z produktů firmy. Agentura Bloomberg například uvedla, že Apple interně testuje AppleGPT a chystá "významné oznámení" v tomto směru v příštím roce.

Akcie za rok zpět zpevnily o 20,6 procenta při růstu amerického indexu S&P 500 o 10,5 %. I zde tedy hledejme dílčí odpověď na příkrou reakci trhů na jakékoli byť jemné nedodání v číslech Applu. Na úrovni zisku na akcii rozšířil aktuální řadu, kdy ve 12 kvartálech zpět porazil konsensus pro EPS v 10 z nich. Aktuální konsensuální cílová cena dle dat Bloomberg dosahuje 197,77 USD/akcie při 34 nákupních, 13 neutrálních a 4 prodejně laděných pohledech jednotlivých analytiků v anketě Bloomberg.