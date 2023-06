Kantar: Nejhodnotnější značkou je Apple, následují Google a Microsoft

Nejhodnotnější značkou světa je , za ním následují Google a , který předstihl loni třetí . Z netechnologických značek si prvenství připsal , do první desítky se vrátila . Vyplývá to z žebříčku 100 nejhodnotnějších značek světa BrandZ, který sestavuje výzkumná společnost Kantar.



Indexu stále dominují značky ze Spojených států. Do první desítky se dostala již jen čínská mediální společnost Tencent a francouzský prodejce luxusního zboží Louis Vuitton.



Celková hodnota 100 značek dosahuje 6,9 bilionu USD, což oproti roku 2022 představuje 20procentní pokles. Pouze 16 značek první stovky vykázalo růst své hodnoty.



V žebříčku TOP 100 jsou opět nejvíce zastoupeny technologické značky. Kategorie luxusního zboží, rychlého občerstvení a potravin a nápojů se však ukazují být nejodolnější vůči tržním výkyvům.



Deset nejhodnotnějších značek světa:

Pořadí Značka Hodnota v roce 2023 (v mld. USD) Meziroční změna hodnoty (v mld. USD) 1. 880,455 -67 2. Google 577,683 -242 3. 501,856 -110 4. 468,737 -237 5. 191,109 -5 6. 169,092 -22 7. Tencent 141,020 -73 8. Louis Vuitton 124,822 +1 9. 110,631 -6 10. 106,109 +8

Zdroj: Kantar BrandZ