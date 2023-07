Oppenheimer: Apple je stále atraktivní

Martin Yang z Oppenheimeru se domnívá, že akcie Applu si i během následujících let zaslouží doporučení ke koupi a důvodem by měla být silná ziskovost této společnosti. Analytika tedy od svého doporučení neodrazuje ani to, jak moc akcie posílily letošní rok a kam se dostala kapitalizace firmy.



Nové produkty a služby a výhled na rostoucí marže jsou podle experta důvodem, proč by měl v následujících letech dosáhnout na 10 – 15% růst zisků. Oživení by mělo nastat i na straně tržeb ze služeb, na které předtím dolehly jednak makroekonomické faktory a také některé kroky samotné firmy.



Jaký je potenciál produktu Vision Pro? Na tuto otázku analytik odpověděl, že ten se možná projeví později, než tomu bylo u Watch. Ne každý totiž disponuje takovými částkami, aby si mohl nový produkt zakoupit. A pak „není zvyklý mít jej na hlavě déle než třicet minut“. Watch je naopak produktem, který lidé používají „přirozeně“.



Na otázku týkající se fúzí a akvizic AppluYang uvedl, že podle něj se v budoucích letech moc nezmění. totiž není na svých hlavních trzích a hlavních produktech nijak zvlášť ohrožen konkurencí. Naopak spíše získává podíl na trhu. Není tak ani tlačen do toho, aby prováděl větší fúze či akvizice.



Na CNBC o Applu hovořil také Daniel Ives zWedbushSecurities. Ten již nějaký čas mluví o tom, že kapitalizace firmy by se mohla zvednout až na 4 biliony dolarů (nyní překročila hranici 3 bilionů dolarů). Ti, kteří sázejí proti této akcii, podle experta ignorují obrovskou základnu uživatelů a majitelů iPhonů. Umělá inteligence by pak měla pomoci i této firmě, Vision Pro hodnotí jako součást celkového posunu směrem ke službám spojeným s touto technologií. Ives se také domnívá, že na technologiích jako celku začal nový býčí trh.



Analytik tvrdí, že v roce 2026 by firma měla na trh uvést Car. Spolu s umělou inteligencí to bude jeden z faktorů, který by měl firmu posunout ke zmíněné kapitalizaci ve výši 4 biliony dolarů. Na opakovaný dotaz týkající se pravděpodobnosti vozu od Applu pak expert řekl, že „je to jen otázka toho, kdy.“



Zdroj: CNBC