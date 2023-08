Pomůže umělá inteligence Číně?

Čína během posledních třiceti let „sklízela populační dividendu“. Pro CNBC to uvedl Jiong Shao z , podle kterého čínská ekonomika rostla do značné míry díky rostoucí populaci. Nyní se ale trend obrací, populace by měla klesat, a to by mohlo samo o sobě ekonomiku brzdit. Odpověď podle ekonoma může přinést umělá inteligence.



Jediným způsobem, jak se z ekonomického hlediska vypořádat s poklesem populace, je zvyšování produktivity. Právě zde by pak podle experta mohly pomoci nové technologie a zejména umělá inteligence. I přesto, že oblast softwaru nebyla doposud silnou stránkou této země a její hospodářství se specializovalo na jiné oblasti.



Na CNBC v uvedené souvislosti připomněli, že Spojené státy se momentálně snaží o omezení exportu určitých technologií do Číny. Jiong Shao k tomu řekl, že geopolitika není to, na co by se on zaměřoval. Obecně míní, že snahy Spojených států Čínu poněkud zbrzdí, ale nepůjde o nic rozhodujícího. Navíc „technologie jsou velmi globální“ a všichni vědci po celém světě se snaží o nové průlomy v technologiích.



Jiong Shao uvedl, že dnes v Číně není pár velkých společností, které by v oblasti nových technologií měly náskok před ostatními. Spíše tu vzniká a operuje řada menších firem, z nichž některé nakonec zase zaniknou, ale jiné dosáhnou úspěchu. Expert nicméně přece jen zmínil společnosti Alibaba a , i když „je stále příliš brzy na vyhlašování vítězů“:



Pomyslné vítěze hledají i investoři na americkém trhu s akciemi technologických firem. Paul Meeks z Independent Solutions Wealth Management v této souvislosti na CNBC uvedl, že celý tento sektor „byl extrémně překoupený“ a „nyní nastává obrat k realitě“. Podle investora tedy na amerických technologiích začala „konsolidace, která by mohla určitou dobu trvat.“ Některé společnosti si přitom podle experta posilování cen a zvyšování valuací zasloužily, jiné ale ne.



Meeks míní, že „kyvadlo se nikdy nezastaví uprostřed“. Tedy že zmíněná konsolidace může přestřelit a ceny i svaluacemi klesnout v některých případech příliš. Vývoj u akcií vsektoru mohou výrazně ovlivnit výsledky společnosti NVIDIA, u ní přitom expert ještě nevidí příležitost k zajímavému nákupu, ale jinde tomu tak již být může.Jemu osobně se mimo jiné líbí a Meta, z menších firem mimo jiné , Akamai, Mercado Libre a Arista Networks.



Zdroj: CNBC