Rozbřesk: Koruna v novém režimu - slabší a zranitelnější Absence důležitých makro čísel drží eurodolar pod 1,09

Koruna má za sebou bouřlivé dva týdny, poté co se ČNB odhodlala k nečekanému kroku – formálně ukončila intervenční režim na podporu koruny, který byl v platnosti od května 2022. Připomeňme, že po dobu jeho trvání intervenovala ČNB v rozsahu přibližně 26 mld. euro, od října minulého roku však již na devizovém trhu aktivní nebyla. Trhům zjevně stačil samotný slovní závazek, díky čemuž se koruna dlouhé měsíce držela hluboko pod intervenční hladinou 24,70 EUR/CZK.



Ukončení intervenčního režimu je dle centrálních bankéřů čistě formální záležitostí a vlastně návratem k normálu. Tím je v případě ČNB režim řízeného floatingu, který ze své podstaty umožňuje centrální bance intervenovat v případě nenadálých kurzových výkyvů. Rozhodnutí interpretujeme také jako přípravu na první pokles úrokových sazeb na konci tohoto roku. Ve své podstatě se jedná o uvolnění měnových podmínek v ekonomice, neboť slabší koruna již jednoduše nebude tlumit dovezenou inflaci.



Co to vše znamená pro kurz koruny? Výhledově bude česká měna slabší a zranitelnější. Náš základní scénář předpokládá postupné oslabování koruny k úrovni 24,30 EUR/CZK na konci letošního roku. Prodejní tlaky by měly dále zesílit na začátku roku 2024, díky čemuž koruna zamíří k úrovni 24,60 EUR/CZK. Hlavním důvodem bude zužující se úrokový diferenciál mezi korunou a eurem/dolarem, jenž sníží atraktivitu koruny v očích zahraničních investorů.



Významnějšímu oslabení české měny by měly bránit lepšící se fundamenty tuzemské ekonomiky, především snižující se deficit na běžném účtu platební bilance a obnovení cenové stability. To by mělo, společně s impulsem v podobě klesajících sazeb na hlavních trzích, pomoci stabilizovat kurz koruny okolo 24,50 EUR/CZK ve druhé polovině roku 2024.



Celkově máme za to, že absence intervenčního závazku ČNB učiní korunu zranitelnější vůči výkyvům v globálním sentimentu. Koruna bude pravděpodobně citlivěji reagovat především na dění na hlavních trzích – zasedání centrálních bank, důležitá makro data nebo pohyb tržních sazeb. Po delší době může korunu intenzivněji zajímat také dění v regionu střední Evropy.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se pohybuje v těsné blízkosti 24,10 EUR/CZK. Česká měna bez větších problémů ustála lehce jestřábí zápis z posledního zasedání Fedu, který ve včerejší seanci opět pomohl na globálních trzích dolaru a poslal do defenzivy většinu rizikových aktiv.



Eurodolar

Eurodolar se při absenci důležitých makro čísel nadále obchoduje těsně pod hranicí 1,09. Včerejší čísla ve Spojených státech – žádosti o podporu v nezaměstnanosti a podnikatelská nálada Philly Fedu dopadla nad očekávání dobře, nicméně z pohledu trhů jde spíše o čísla druhého řádu. Dnes budou v eurodolarovém kalendáři důležitější data opět absentovat, rozkolísanost však může přinést dnes ráno oznámená žádost o ochranu před věřiteli největší čínské developerské společnosti Evergrande.