Massad: K tomu, aby renminbi bylo globální rezervní měnou, je dlouhá cesta. Digitální měny mají určitou výhodu nad jinými

Čína už řadu let používá digitální měnu a snaží se, aby renminbi hrálo významnou roli ve světové ekonomice. K tomu, aby se stalo mezinárodní rezervní měnou, je ale ještě dlouhá cesta. Pro Bloomberg to řekl Timothy Massad z Harvard University. Podle něj ale už nyní Čína pracuje na projektu s některými z dalších asijských zemí, který umožní, aby renminbi bylo využíváno pro vzájemné platby. Konečným cílem pak je „vyhnout se dolarovému platebnímu systému“.



Podle profesora nyní přibližně 90 % mezinárodních plateb probíhá v amerických dolarech, tyto transakce pak ve většině případů také jdou přes některou z amerických bank. To dává Spojeným státům „velkou páku“, kterou mohou používat i na sankce vůči některým zemím. Téma mezinárodních rezervních měn je pak podle experta do značné míry tématem toho, jakse budou dál vyvíjet peníze a jakou budou mít formu.



Massad připomněl, že peníze měly i v historii různou formu od mincí přes peníze papírové a digitální vklady u bank až po současné snahy prosadit jako peníze měnu digitální. Ta by podle experta mohla mít výhodu v tom, že zkombinuje „pohyb informace s pohybem samotné hodnoty“. Nyní se totiž pro platby musípoužívat speciální systém, kterým je například SWIFT, ale u digitálních měn by tomu tak být nemuselo.



Na Bloombergu zmínili, že hrozbou pro silnou pozici dolaru v globálním finančním systému nemusí být „měna některé jiné vlády“, ale nakonec právě nějaká kryptoměna. Ekonom se podle svých slov ovšem domnívá, že tato hrozba „nepřichází ze strany bitcoinu“, ale spíše ze strany stablecoinu, který by mohl být krytý některou z tradičních měn. Soukromý sektor by pak měl být podporován s „experimenty“ v této oblasti, ale zároveň je třeba regulace, která „zamezí přílišnému riziku“. Massad přitom v této oblasti podle svých slov působí i jako poradce společnosti PayPal.



Na otázku týkající se ETF zaměřených na kryptoměny ekonom odpověděl, že tu stále není dostatečně silný regulační rámec, i když na trhu s futures tomu tak už může být. Trh s futures je také tím, kde má SEC pravomoc, není tomu tak ale se spotovými trhy s bitcoinem a dalšími kryptoměnami. Na to by musely být považovány za cenný papír, což v tuto chvíli nejsou. „Zákony se stále vyvíjejí, pevný regulační rámec je třeba,“ uzavřel expert.



Zdroj: Bloomberg