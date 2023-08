ECB se opře do italské daně z mimořádných zisků bank. Nelíbí se způsob zavedení ani dopad na ekonomiku, píše Corriere della Sera

Evropská centrální banka (ECB) vznese námitky vůči rozhodnutí italské vlády uvalit daň na mimořádné zisky bankovních společností. Informoval o tom dnes italský list Corriere della Sera bez upřesnění zdrojů. ECB se podle listu domnívá, že daň by mohla mít negativní vliv na italskou ekonomiku. Nelíbí se jí ani způsob, jakým vláda daň zavedla.



Dopis vyjadřující postoj ECB by podle listu měla italská vláda obdržet během několika dnů, nebo maximálně týdnů. Dopis bude mimo jiné kritizovat skutečnost, že Řím minulý týden zavedení daně ohlásil, aniž by o tom informoval italskou centrální banku, nebo ECB, jak požadují pravidla Evropské unie, píše Corriere della Sera.



Oznámení 40procentní daně z mimořádných zisků minulý týden vedlo k výraznému poklesu cen akcií italských bank. Mluvčí ECB dnes sdělil agentuře Reuters, že šéfka banky Christine Lagardeová obdržela od italského ministra hospodářství Giancarla Giorgettiho oficiální žádost o konzultaci ohledně daně. Dodal, že ECB svůj názor v patřičný čas zveřejní.



Nedávná vyjádření ECB k podobnému zdanění bank v Litvě a ve Španělsku varovala, že tato opatření by mohlo podkopat odolnost bank vůči ekonomickým šokům a omezit jejich schopnost poskytovat úvěry, píše Reuters.



ECB je centrální bankou 20 zemí Evropské unie, které přijaly euro. Česká republika, která není součástí eurozóny a tedy pod dosahem ECB, uvalila 60procentní daň z mimořádných zisků na šest největších domácích bank.