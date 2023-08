Microsoft zatím navzdory očekáváním náskok Googlu nestahuje a „ten navíc ještě neskončil“

Na CNBC poukazují na článek ve Wall Street Journal, podle kterého zatím nedokáže uzavírat náskok, který má před ním ve vyhledávání Google. O tom, že díky svému vyhledávači podporovanému umělou inteligencí dokáže konkurovat Googlu, se spekuluje již řadu měsíců, ale zatím k tomu nedochází. Na CNBC pak situaci komentoval investor Gene Munster z Deepwater Asset Management.



Následující graf ukazuje výkony akcií obou zmíněných společností od počátku letošního roku. Hodně podobný vývoj skončil na konci července obratem akcií směrem dolů a od té doby se vzniklá mezera stále rozšiřuje. Za poslední rok jsou pak obě akcie necelých 10 % v plusu.





Zdroj: CNBC



Munster hovořil o tom, že pro uživatele je zatím stále velký rozdíl v samotném vyhledávání a v používání chatbotů. K tomu má Google „obrovskou výhodu v distribuci“. Tedy v tom, jak je jeho vyhledávání propojeno s běžně používanými programy a aplikacemi. V neposlední řadě pak „Google ještě neskončil“. Pokračuje totiž ve vývoji své vlastní umělé inteligence a investor čeká, že tu dosáhne úspěchu. Dokonce by Google podle něj měl být „jedním z vítězů“ na tomto poli.



Na CNBC se diskutovalo o rozdílu mezi vyhledáváním a chatováním. V prvním případě jde o aktivitu starou již několik desetiletí, která je zaměřená na hledání informací, navigaci a podobně. Chatování s umělou inteligencí může mít někdy rysy vyhledávání, když umělá inteligence poskytuje informace podobně jako vyhledávač. Nicméně podle investora lidé stále obecně vnímají tyto dvě věci jako naprosto rozdílné.



Nyní jsou „vyhledávání a Google v podstatě stejné koncepty“. to chce změnit a udělat rovnítko mezi vyhledáváním a chatováním. Google podle investora cítí z této strany určitou hrozbu a reaguje na ni. A z hlediska dosavadních zvyklostí je výhoda „jednoznačně na jeho straně“. má pak podle experta spíše potenciál v integraci umělé inteligence do Office a měl by být schopen díky tomu zvýšit jejich cenu. K investiční atraktivitě pak Munster prostě řekl: Deepwater Asset Management vlastní Google, ne a myslím, že to hovoří za vše.





Zdroj: CNBC