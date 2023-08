Víkendář: Gross míní, že akcie jsou předražené. A poukazuje na posuny v reálných sazbách

Známý investor a spoluzakladatel společnosti Pimco Bill Gross se domnívá, že výnosy dlouhodobých dluhopisů nemusí klesat tak, jakse někteří býci domnívají. Rovnovážná úroveň výnosů totiž může být blízko těm současným (viz první část rozhovoru zde). Ve druhé části mimo jiné hovořil o tom, kam až by se výnosy musely dostat, aby desetileté dluhopisy začaly být zajímavé.



Gross míní, že v řadě vyspělých zemí se nyní monetární politika vyvíjí podobným způsobem a stejné je to s jejich dluhopisovými trhy. Jejich současný trend pak může vést k dalšímu cyklickému poklesu výnosů dlouhodobějších obligací. Jak bylo uvedeno, při současných cenách a výnosech podle investora americké desetileté obligace nejsou zajímavou příležitostí. Tou by se staly až ve chvíli, kdy by ceny ještě klesly a výnosy se dostaly k úrovním kolem 4,5 %.



Gross hovořil i o tom, že současné reálné sazby pohybující se kolem 2 % bývaly v minulosti již znatelnou monetární restrikcí a zřejmě tomu tak je i nyní. Na ekonomice se ale zatím tolik neprojevují, protože spotřeba byla doposud zvýšena předchozí fiskální stimulací a podporou domácností. S tím, jak tento efekt slábne, se ale podle investora začne plně projevovat restrikce ze strany reálných sazeb, a to bude následně znát na reálné ekonomické aktivitě. Podle Grosse se pak inflace na nějaký čas ustálí na úrovni 3 %.



Gross se ve svých investicích zaměřoval i na regionální banky, nyní je ale podle něj čas „dívat se jinam“. Akciový trh jako celek je ale podle experta momentálně svými valuacemi příliš vysoko. Ukazovat na to má například velmi nízký rozdíl mezi takzvaným ziskovým výnosem akcií, tedy obráceným PE na straně jedné a výnosy desetiletých vládních dluhopisů na straně druhé. Ten se totiž nyní pohybuje kolem 1 %, což je podle Grosse z historického pohledu velmi nízko. K tomu dodal, že na předraženost akcií ukazují i jináměřítka.



Jak vidí investor potenciál umělé inteligence? Na tuto otázku Gross odpověděl, že na zmíněnou oblast není expertem, ale zdá se, že podle konsenzu by nové technologie měly znatelně zvýšit ziskovost firemního sektoru. Poukázal ale i v této souvislosti na současné vysoké valuace akcií. A na to, jak se zvýšily reálné sazby, což by samo o sobě mělo vést k výraznému poklesu valuací. Podle Grosse jde ovšem jen o to, že efekt sazeb se projeví později.



Zdroj: Bloomberg