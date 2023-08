Rozbřesk: Růst sazeb po Jackson Hole zůstává ve hře

Jay Powell na setkání v Jackson Hole nakonec nevyslal jasný vzkaz směrem k zářijovém zasedání Fedu. Ve hře podle nás zůstává jak “poslední” růst sazeb, tak “déle-trvající” pauza. Nijak specifický nebyl také ohledně nové úrovně neutrální úrokové sazby a ponechal tak trhy v nejistotě také ohledně otázky dna nového cyklu snižování úrokových sazeb. Jinak se však šéf Fedu snažil zůstat naladěn na jestřábí notu a ujišťoval trhy o tom, že prioritou je stále inflační cíl na 2 %. I proto se zřejmě dolaru dál relativně daří a to nehledě na to, že páteční čísla z německé ekonomiky nás nakonec překvapila lehce pozitivně.



Druhý odhad německého HDP potvrdil stagnaci německé ekonomiky a to přesto, že výsledky průmyslu a zahraničního obchodu za červen ukazovaly na možnost revize směrem do záporu. V kontextu posledních velice slabých německých podnikatelských nálad však trhy vyhodnotily HDP za druhý kvartál jako “staré číslo”. Ostatně ani pohled do struktury výkonu největší evropské ekonomiky mnoho optimismu nenabídl. Německo se drželo nad vodou pravděpodobně jen díky dalšímu růstu zásob. Spotřeba domácností přešlapovala na místě (+0,1 % q/q) a klíčový zahraniční obchod dopadal na ekonomický výkon negativně. A soudě podle předstihových ukazatelů, německému exportně orientovanému průmyslu se zatím neblýská na lepší časy. Negativně na něj podle nás dopadne globální snaha po pandemii covid 19 normalizovat zásoby, stejně tak jako slabší poptávka z Číny i z USA.



Slabý výkon německé ekonomiky rozhodně není dobrou zprávou ani pro Česko. Na druhou stranu, pro českou ekonomiku je důležitější finální poptávka v Evropě než problémy německých exportů do Číny. Jak výrazně na českou ekonomiku dopadá “klopýtání” Německa nám ostatně pomůže v tomto týdnu dokreslit druhý odhad HDP (za Q2) v Česku a domácí srpnové PMI. Věříme, že přes negativní dopad Německa, bude dynamika českého hospodářství v nejbližších kvartálech “psát” trochu jiný příběh - o stabilizaci domácí spotřeby a poklesu úrovně zásob.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna v líném letním obchodování zůstává v lehké defenzivě vyvolané globální sílou dolaru a nejistým výkonem globálních akciových a dluhopisových trhů. V tomto týdnu bude v centru pozornosti druhý odhad HDP za Q2 2023 a srpnová PMI - pozitivní impuls pro CZK nečekáme. Klíčové také bude sledovat další dynamiku eurodolaru ve světle evropské inflace a amerických čísel z trhu práce.



Eurodolar

Jak šéf Fedu Powell, tak prezidentka ECB ponechali v Jackson Hile otevřená vrátka k zářijovému zvýšení úrokových sazeb, což se nakonec projevilo na eurodolaru neutrálně. Možná trochu důležitější je vzkaz Lagardeové, neboť zasedání ECB je již 14. září, zatímco Fed se sejde o týden později. Pro ECB budou nicméně klíčová data zveřejněná tento týden a to konkrétně údaje za srpnovou inflaci v eurozóně (data za jednotlivé země unie od úterý).



Akcie

Poslední obchodní den minulého týdne byl ve znamení projevu J. Powella na konci zasedání centrálních bankéřů v Jackson Hole. Hlavní indexy na Wall Street hledaly jasný směr. Akcie ale postupně nalézaly nákupní zájem, a tak si nakonec připsaly slušné zisky. Index S&P 500 posílil přibližně o 0,7 %, a díky pátečnímu růstu si tak připsal podobně vysoký týdenní nárůst. Index S&P 500 i Nasdaq 100 tak konečně přerušily sérii tří týdenních propadů v řadě. Mezi nejsilnějšími akciemi v rámci indexu S&P 500 se s 6% růstem objevily akcie výrobce hraček Hasbro. Na druhé straně spektra se ocitly akcie Ulta Beauty, které odepsaly přes 3 % po zveřejnění svých čtvrtletních výsledků.