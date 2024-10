Rozbřesk: ECB vstříc nižším úrokovým sazbám

Přestože se po zářijovém zasedání zdálo, že ECB hodlá znovu snížit sazby až v prosinci, makro vývoj posledních šesti týdnů významně zvýšil šance na pootočení měnového kormidla již dnes. Z pohledu trhů vlastně není o čem přemýšlet – pokles depozitní sazby o 25 bazických bodů na 3,25 % je v eurové křivce plně zaceněn. S tímto krokem počítáme i v našem základním scénáři, a to společně s relativně neutrální rétorikou, jež zůstane směrem k budoucím krokům centrální banky velmi mlhavá.



Jaké jsou argumenty pro svižnější pokles sazeb? Na jedné straně slabší výsledek zářijových šetření podnikatelských nálad (PMI) v eurozóně. Ta ukázala zhoršení nálady nejen ve službách, ale dále také v průmyslu, což jde proti předpokladu centrální banky ohledně oživení ekonomiky ve třetím čtvrtletí. A právě směrem k malátnému růstu v eurozóně se postupně přesouvá pozornost ECB.



I díky tomu, že inflace klesá výrazněji, než se čekalo. V září celková inflace v eurozóně sestoupila na 1,8 % a poprvé po třech letech se dostala pod inflační cíl. Pokles byl sice z nemalé části tažen nižšími cenami energií, pozitivně ale překvapilo i zvolnění momenta jádrové inflace. V ECB tak narůstá přesvědčení ohledně zkrocení inflace, resp. její udržitelné stabilizaci poblíž 2% cíle.



To bylo v posledních týdnech slyšet i od jednotlivých členů Rady guvernérů, včetně šéfky ECB Christine Lagarde. Stranou navíc nezůstali ani někteří jestřábi, jenž v zásadě otevřeli dveře dnešnímu snížení sazeb. Tento krok bude nicméně opětovně doprovázen minimálním forward guidance pro další měsíce. Jinak řečeno, ECB zůstane v módu plné závislosti na příchozích datech a rozhodovat se bude na každém jednotlivém zasedání, tj. k ničemu konkrétnímu se nezaváže.



Směr dalšího vývoje sazeb se však zdá být v tuto chvíli jasný. ECB bude dále uvolňovat měnovou politiku, přičemž máme za to, že si v tomto cyklu již nebude vybírat pauzu. Zcela konkrétně očekáváme na příštích zasedáních pokles sazeb o čtvrt procentního dobu až do poloviny roku 2025, kdy by se centrální banka měla dostat na 2 %, tedy námi odhadovanou terminální sazbu v tomto cyklu.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna během včerejší seance ztrácela a přiblížila se úrovni 25,30 EUR/CZK. Do karet nehraje tuzemské měně dále posilující dolar, ale také holubičí komentář dosluhujícího člena bankovní rady Tomáše Holuba. Ten hodnotí rizika jako protiinflační, tedy jdoucí ve směru potřeby rychlejšího poklesu domácích sazeb ve zbytku letošního roku. Připomeňme, že to byl právě T. Holub, který na minulém zasedání hlasoval pro razantnější pokles sazeb o 50 bazických bodů.

Dnešní zasedání ECB zřejmě přinese další pokles úrokových sazeb, z hlediska dopadu na trhy bude ale zásadní doprovodná komunikace, včetně tiskové konference Ch. Lagarde (viz úvodník). Pokud by šéfka ECB překvapila nad očekávání holubičím tónem, koruna by se mohla dočkat umírněných zisků do rozmezí 25,10-25,20 EUR/CZK.



Eurodolar

Eurodolar v předvečer zasedání ECB prohloubil svoje ztráty. Dnešní snížení depozitní sazby o 25 bazických bodů je sice plně zakomponováno v eurové křivce, ale půjde o to, jaký bude mít odstín. My od prezidentky ECB Lagardeové očekáváme relativně neutrální rétoriku, jež zůstane směrem k budoucím krokům centrální banky velmi mlhavá. Zde je třeba dodat, že eurová křivka více než najisto počítá s dalším snížení sazeb v prosinci.

Dodejme, že zasedání ECB bude kolidovat s poměrně důležitými americkými makro čísly - konkrétně maloobchodními tržbami za měsíc září.



Akcie

Hlavní americké indexy včera dokázaly posílit, překvapivě ale zaostávaly technologické akcie a index Nasdaq 100, který byl tažen dolů zejména tržní reakcí na úterní výsledky ASML. Na druhé straně ale silný výkon akcií Nvidia dokázal index podržet alespoň v drobném zisku. Akcie Morgan Stanley (MS) dokázaly přidat přes 6,5 %. Silně oslabily akcie společnosti Novavax (NVAX), které odepsaly přes 19 %. Akcie United Airlines (UAL) včera dokázaly přidat přes 12 % poté, co společnost oznámila své výsledky za uplynulé čtvrtletí. Společnost dokázala překonat odhady zisku na akcii. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,47 %, Nasdaq 100 +0,07 % a Dow Jones +0,79 %.