Rozbřesk: ECB snižuje sazby a bude pokračovat dál

Evropská centrální banka podle očekávání snížila sazby o 25bps. Klíčová depozitní sazba centrální banky se tak dostala na 3,25 %, což je nejnižší úroveň od září 2023. Současně šéfka ECB ve svých komentářích nenechala nikoho na pochybách nad tím, že pokles úrokových sazeb bude pokračovat. Od posledního zasedání ECB přišly nové znepokojující zprávy z reálné ekonomiky ukazující na výraznější zpomalení ekonomického růstu - německé indexy nákupních manažerů v průmyslu i německý index Ifo v říjnu dál poklesly. Navíc se zdá, že poptávka po průmyslovém zboží je slabší globálně, což může být brzda pro oživení nejprůmyslovějších ekonomik eurozóny v čele s Německem. Vedle slabších ekonomických statistik také ECB pozoruje mírnější inflační tlaky - v září inflace klesla na 1,7 % a poprvé za poslední tři roky se dostala pod cíl centrální banky. I proto bylo rozhodnutí o snížení sazeb jednomyslné. “Ekonomická aktivita je o něco nižší, než jsme předpokládali,” řekla Lagardeová a dodala, že to v očích centrálních bankéřů “posiluje důvěru, že se inflace vrací k cíli”. Na holubičí signál z ECB zareagovalo euro rozšířením svých ztrát vůči americkému dolaru.



My jsme vzhledem k slabším číslům z eurozóny a komunikaci Christine Lagardeová změnili v tomto týdnu výhled na měnovou politiku ECB - očekáváme pokles sazeb o 25bps na každém dalším zasedání až na úroveň 2,0 % v Q2 2025 (původně jsme předpokládali konec na 2,5 %). Zpět k rovnovážné neutrální sazbě 2,5 % by se pak úrokové sazby měly vrátit v roce 2026.



Tento nový výhled pro ECB může mít nakonec dopad i na změnu nálady uvnitř bankovní rady ČNB. Aktuálně předpokládáme, že se ČNB zastaví se sazbami v únoru na 3,5 % (náš odhad neutrální sazby). Hlubší pokles sazeb “pod neutrál” v eurozóně však nakonec může vést i české centrální bankéře k úvahám nad agresivnějším snížením sazeb (do blízkosti 3,0 %). Proti výraznějšímu poklesu sazeb však v Česku nakonec může hovořit setrvačnější inflace služeb a růst celkové inflace na přelomu roku 2024 a 2025. I proto s hodnocením změn v české měnové politice počkáme na nejnovější listopadovou prognózu ČNB.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna lehce zpevnila v reakci na holubičí komunikaci po zasedání ECB a nijak ji nerozhodily pokračující globální zisky amerického dolaru. Pohyby na euro-koruně však zatím nejsou nijak výrazné a měnový pár se drží v pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK.

Domácí scéna je v nejbližším týdnu na události relativně prázdná, a proto bude koruna i nadále pod vlivem globálního sentimentu, který ji aktuálně lehce hraje do karet.



Eurodolar

Eurodolar se včera dostal pod tlak ze dvou stran - jak ze strany ECB, tak silných amerických dat. Předně, ECB včera jednomyslně snížila sazby na 3,25 %, přičemž prezidentka centrální banky Lagardeová na tiskové konferenci uvedla, že rizika pro inflaci jsou nyní spíše na straně poklesu než na straně růstu. Na druhé straně Atlantiku naopak přišla velmi silná data v podobě amerických maloobchodních tržeb za měsíc září a také podnikatelská nálada od Philly Fedu nečekaně vyskočila z 1,7 na 10,3 bodu. V součtu to indikuje, že růst amerického HDP ve třetím čtvrtletí bude opravdu velmi silný (možná 4 %).

Konec týdne by již měl být klidnější, pokud z něj tedy trh nevyruší komentáře centrálních bankéřů v USA.



Akcie

Hlavní indexy v Evropě včera během dne většinou navyšovaly své zisky. Wall Street včera otevřela taktéž pozitivně naladěna. Nasdaq startoval procento do plusu, zisky S&P500 jsou asi poloviční. Kromě slibného makra byly důležitou vzpruhou hlavně výsledky TSMC. Na zlatu či ropě se včera nedělo nic zajímavého.