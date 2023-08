Rozbřesk: Česká ekonomika opouští recesi, spotřeba začíná růst

Zpřesněný odhad HDP za druhý kvartál vyznívá pro českou ekonomiku relativně příznivě. Mezikvartální růst je sice relativně mírný (0,1 %) a Česko opouští recesi druhé poloviny roku 2022 jen velmi pozvolna. Na druhé straně byl ovšem revidován vzhůru výkon za první kvartál (z -0,04 % na +0,04 % mezikvartálně) a pohled do struktury české ekonomiky vypadá relativně povzbudivě, zvlášť při porovnání se sousedním Německem.



Na prvním místě je povzbudivé, že spotřeba domácností po šesti kvartálech poklesu zastavila svůj propad a ve druhém kvartále lehce vzrostla (+0,2 % mezikvartálně) a v důsledku toho meziročně zaznamenává o něco nižší pokles, než v poslední prognóze předpokládala centrální banka. To je v souladu s naším očekáváním a věříme, že to bude právě stabilizace spotřeby domácností, která bude zásadním faktorem povzbuzujícím českou ekonomiku v druhé polovině tohoto roku a v roce 2024. Klíčovou roli by měla sehrát stabilizace reálné mzdy i pokles stále vysoké míry úspor českých domácností.



Oproti sousednímu Německu také vyznívá relativně příznivě pohled na ostatní části ekonomiky, především na exportně zaměřený průmysl. Zatímco německý zahraniční obchod již fungoval ve druhém kvartále jako “brzda” - slábly reálné exporty a znovu rostly zásoby - v Česku je zatím příběh opačný. Reálné exporty sice zastavily (mezikvartálně) svůj růst, zůstávají ale relativně vysoké, nesledují reálný pokles dovozů, a zahraniční obchod přispívá k dynamice hospodářství pozitivně. Český exportně zaměřený průmysl (zejména automotive) pokračuje ve finalizaci “nedokončené” výroby, což udržuje zatím vývozy a částečně i investice v silné kondici a vede souběžně k poklesu zásob (jediný negativní faktor v českém HDP).



Při pohledu do druhé poloviny tohoto roku však směrem k zahraničnímu obchodu zůstáváme více skeptičtí - předstihové ukazatele ukazují na slabší poptávku reflektující kromě slábnoucí německé ekonomiky také globální pokles úrovně zásob (po pandemii COVID). I proto bude oživení v druhé polovině roku pravděpodobně velmi slabé a za celý rok 2023 dále očekáváme dynamiku HDP v blízkosti 0 %. Výraznější růst blízký trendovým hodnotám očekáváme až v roce 2024 (2,7%) díky obnovenému růstu reálné mzdy a rychlejšímu růstu obchodních partnerů v eurozóně.





Koruna

Českou korunu výrazně nerozpohyboval ani výsledek HDP, který doznal lehké pozitivní revize. Měnový pár zůstává v tuto chvíli relativně uzamčen v okolí 24,10 EURCZK. Ve zbytku týdne bude pro korunu určující další dynamika eurodolaru ve světle čísel z amerického trhu práce a evropské inflace. Až v příštím týdnu bude zveřejněno pro ČNB klíčové číslo - mzdy za druhý kvartál. Zatímco čísla z průmyslu a stavebnictví ukazují na další zrychlení dynamiky (se kterým počítáme i my), včerejší výsledek HDP v detailu ukázal lehký pokles celkového objemu vyplácených mezd.



Eurodolar

Slabší americká data konečně včera pohnula eurodolarem. Překvapivý pokles spotřebitelské důvěry společně s dalším výrazným odbouráním nových pracovních pozic v USA srazily šance na další zvýšení sazeb ze strany Fedu, což muselo ublížit dolaru.

Dnes převezmou štafetu inflační data z eurozóny, když srpnovou inflaci reportuje několik zemí měnové unie (Španělsko, Německo a Belgie). Následně bude opět ve hře trh práce v USA a to konkrétně předskokan payrolls - ADP report. Kombinace stále vysokých inflačních čísel z EMU a horšících se dat z amerického trhu práce by mohla tlačit eurodolar nahoru (viz poslední FX Strategie.