Historická anomálie: Nové technologie - staré firmy

Elektromobily dostala na trh , ne společnosti jako , , či . Ty se až se zpožděním přidávají. A i když v tuto chvíli není jasné, jaké budou nakonec tržní podíly na novém elektro-trhu, Tesle její pionýrský krok lze odepřít jen těžko. S umělou inteligencí a souvisejícími technologiemi je to zatím úplně jinak.



Následující graf ukazuje podíl kapitalizace takzvané „velkolepé sedmičky“ na celé kapitalizaci akciového trhu. Ona přezdívka je odkazem na film u nás známý jako sedm statečných (či spíše jeho mnohem mladší verzi) a tato skupina statečně-velkolepých po korekci minulého roku opět dosahuje na kapitalizační vrcholy:





Zdroj: X



Opětovná atraktivita a zájem o sedmičku mohou pramenit z části z toho, že některé firmy ze skupiny změnily svou strategii a přístup k investicím a výdajům (třeba Facebook). Výraznou a již nesčetněkrát skloňovanou roli tu ale hrají v úvodu zmíněné nové technologie se středobodem u umělé inteligence. Ty, zdá se, zatím mimo jiné hravě přetlačí vliv vyšších sazeb a výnosů vládních dluhopisů. Jinak řečeno, požadovaná návratnost tu sice mohla ve srovnání s minulým rokem a předchozími léty vzrůst, ale její poměr k očekávanému dlouhodobému růstu zisků a toku hotovosti klesl.



Druhý dnešní graf ukazuje výkony amerických akcií relativně k trhům globálním. Aktuální (téměř) vrcholy samozřejmě úzce souvisí s grafem prvním - trhu americkému se alespoň prozatím na poli nových technologií a s nimi kolujících vizí a příběhů nic nevyrovná.





Zdroj: X



V úvodu jsem zmiňoval Teslu jako novou firmu přinášející na trh nový produkt a technologie. Grafy ale ukazují opačný obrázek – nové technologie pojící se starými megaspolečnostmi. Jak poukazuje třeba Ruchir Sharma z Rockefeller International, jde o historicky ojedinělý jev, který on připisuje „špatným monopolům“ těchto společností.



Já bych zase srovnáním s Teslou trochu zpochybnil argumenty, že AI a další technologie vyžadují obrovský objem zdrojů a tudíž jsou tím vyšachovány nové malé firmy. Zrovna takové argumenty, či ještě přesvědčivější, totiž šlo používat na počátku vzniku trhu s elektromobily i proti Tesle. Tím rozhodně nechci říci, že to měla lehké a cesta byla ušlapaná a jasná – není to zase tolik let nazpátek, co jsem tu například ukazoval tabulku od s popisem tehdy poněkud napjatého toku hotovosti této firmy. Nicméně třeba ukazuje, že velké nové věci nevyžadují pro svůj rozvoj velké staré firmy. Uvidíme, zda v této oblasti přichází nějaký nový normál.