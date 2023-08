Inflace v eurozóně zůstala na 5,3 procenta, nezaměstnanost stagnovala

Míra inflace v eurozóně se v srpnu nezměnila a zůstala na 5,3 procenta, uvedl dnes v rychlém odhadu unijní statistický úřad Eurostat. Analytici přitom čekali další zmírnění tempa růstu, a to na 5,1 procenta. Takzvaná jádrová inflace, očištěná o kolísavé ceny energií a potravin, se podle očekávání snížila na 5,3 procenta z červencové hodnoty 5,5 procenta.



Míra inflace nadále zůstává výrazně nad dvouprocentním cílem, který pro cenovou stabilitu stanovila Evropská centrální banka (ECB).

Nezaměstnanost v EU zůstala v červenci na 5,9 procenta, v Česku na 2,7 procenta

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii zůstala v červenci na 5,9 procenta, kde se nachází od května. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. V České republice byla nezaměstnanost druhá nejnižší a stejně jako v červnu činila 2,7 procenta.



Ani v eurozóně se míra nezaměstnanosti ve srovnání s předchozím měsícem nezměnila, zůstala na 6,4 procenta. V meziročním srovnání ale v eurozóně i v EU míra nezaměstnanosti klesla. V zemích platících eurem loni v červenci činila 6,7 procenta a v celé unii 6,1 procenta.



Eurostat odhadl, že v červenci bylo v celé EU bez práce 12,928 milionu lidí, z toho 10,944 milionu v eurozóně. Proti červnu se počet nezaměstnaných v EU zvýšil o 35.000 a v eurozóně o 73.000.



Nejnižší nezaměstnanost měla v červenci Malta, a sice 2,5 procenta, po ní následovalo Česko. Pod třemi procenty byla nezaměstnanost ještě v Polsku a Německu. Naopak nejvyšší byla míra nezaměstnanosti ve Španělsku (11,6 procenta) a Řecku (10,8 procenta).



V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v červenci proti předchozímu měsíci vzrostla o 0,1 procentního bodu na 3,5 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.



Zpráva Eurostatu také ukázala, že v červenci se v Česku výrazně snížila míra nezaměstnanosti mezi mladými do 25 let, a to na 9,8 procenta z červnových 13,6 procenta. Stále však zůstává vysoká ve srovnání s loňským červencem, kdy činila 6,5 procenta. V celé EU se míra nezaměstnanosti mezi mladými do 25 let snížila o 0,3 procentního bodu 13,9 procenta.