Moody's: Kvůli přetrvávající vysoké inflaci zpomalí růst globální ekonomiky

Kvůli přetrvávající vysoké inflaci zpomalí růst globální ekonomiky, předpovídá agentura Investors Service. Zpomalení lze podle ní přičíst třem faktorům, a to vyšším úrokovým sazbám, zpomalujícímu růstu čínské ekonomiky a napětí ve finančním systému. Agentura nicméně upozornila, že některé odolnější oblasti, například Indie nebo Indonésie, se mohou celosvětovému trendu vyhnout.



"V celosvětovém měřítku očekáváme zpomalení růstu, což bude mít dopad (na rozvíjející se trhy v Asii) prostřednictvím obchodních podmínek i přístupu k financování v regionu," řekla v rozhovoru v televizi CNBC Marie Dironová z agentury .



Centrálním bankám se sice podařilo usměrnit globální ekonomiku zvyšováním úrokových sazeb, inflační rizika ale stále představují problém, řekla Dironová. "Stále hrozí, že by vysoká inflace mohla přetrvat déle, než se v současnosti očekává. To by na delší dobu zvýšilo rizika a zpomalilo růst," dodala.



Americká centrální banka (Fed) zahájila nynější cyklus zvyšování úroků loni v březnu, kdy inflace vystoupila na nejvyšší úroveň za posledních zhruba 40 let. Základní úroková sazba v USA se nyní pohybuje v pásmu 5,25 až 5,50 procenta a je nejvyšší od roku 2001. Šéf Fedu Jerome Powell minulý týden varoval, že centrální banka možná bude muset úrokové sazby ještě zvýšit, aby se podařilo dostat inflaci pod kontrolu.



Druhým faktorem, který přispívá ke zpomalení globální ekonomiky, je podle Dironové napětí ve finančním systému. "Sledovali jsme, jak banky období vyšších sazeb vstřebávají. U některých z nich to mělo pozitivní dopady na marže, ale také musely uzpůsobit své podnikání tak, aby nadále přitahovaly vklady," řekla. "Není vyloučeno, že nějaká ohniska napětí se v současné době ještě zcela neprojevila a zhmotní se možná až později v tomto a příštím roce," varovala analytička.



Posledním zdrojem zranitelnosti globální ekonomiky je podle vývoj v Číně. Agentura neočekává v druhé největší ekonomice světa rychlý obrat a konstatuje "relativně pomalý růst (...) s dopady na celý region". Čína vykázala řadu neuspokojivých ekonomických údajů, přičemž poslední ekonomická data nesplnila očekávání.



Navzdory očekávanému zpomalení globální ekonomiky z letošního na příští rok se mohou vyskytnout nějaké odolné oblasti, řekla Dironová. "Na trzích, jako je Indie a Indonésie, očekáváme relativně silný růst a příznivé podmínky," uvedla.



Zejména Indonésie má potenciál zúročit své obrovské přírodní zdroje a rozvíjet navazující odvětví, poznamenala Dironová. V této zemi jihovýchodní Asie se nacházejí rozsáhlá přírodní ložiska včetně cínu, niklu, kobaltu a bauxitu - některé z těchto kovů jsou důležitými surovinami pro výrobu elektromobilů.