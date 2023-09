Sandály na burzu. Výrobce lifestylových a luxusních produktů Birkenstock chce na NYSE

Německý výrobce sandálů Birkenstock tento týden zveřejní plán vstupu na burzu. Měl by tak učinit prostřednictvím registrace u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). S odkazem na své zdroje z finančních kruhů to napsal deník Handelsblatt, od něhož zprávu převzala další německá média. S akciemi firmy by se na Newyorské akciové burze (NYSE) podle nich mělo začít obchodovat 9. října.



Očekává se, že při primární veřejné nabídce (IPO) půjde do prodeje deset až patnáct procent akcií v celkové hodnotě nejméně osmi miliard dolarů (zhruba 183 miliard Kč). Vzhledem k tomu, že společnost se investorům představuje jako výrobce lifestylových a luxusních produktů, lze si představit i ještě výrazně vyšší ocenění ve výši deseti až 11,5 miliardy dolarů, uvedl týdeník Der Spiegel.



Rodina zakladatelů v roce 2021 většinu ve firmě Birkenstock prodala soukromé investiční společnosti L Catterton. Tento finanční investor od té doby drží zhruba 65 procent, zatímco dalších asi 20 procent vlastní zakladatel luxusní skupiny Bernard Arnault prostřednictvím své dceřiné společnosti Agache.